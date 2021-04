Asus devrait prochainement proposer sa série Zenfone 8 dans pas moins de trois tailles selon les dernières rumeurs. Le plus petit appareil du groupe sera le Zenfone Mini de 5,9 pouces (ASUS_I006D) et le téléphone a maintenant été repéré dans la base de données Geekbench.

Tableau de bord Asus I006D Geekbench

Le Zenfone 8 Mini est alimenté par le Snapdragon 888 aux côtés de 16 Go de RAM et a géré des scores impressionnants de 1123 dans le département monocœur et de 3681 sur le thread multicœur. Sur la base de rumeurs précédentes, le Zenfone 8 Mini comportera une caméra principale Sony IMX686 64MP aux côtés d’un nouveau module Sony IMX663. Le téléphone apportera également une charge de 30W.

Tous les téléphones de la série Zenfone 8 devraient contenir des écrans OLED avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD +. Le Mini sera rejoint par le Zenfone 8 Pro (ASUS_I004D) ainsi que le Zenfone Flip qui pourrait être le seul appareil à conserver la caméra flip-up signature de la série précédente de Zenfone.

La source | Passant par