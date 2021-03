Asus travaillerait sur le successeur d’Asus ZenFone 7 qui pourrait porter le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888. Selon les rumeurs, la série Asus ZenFone 8 comprendrait au moins deux appareils, à savoir Asus ZenFone 8 et Asus ZenFone 8 Mini. Selon les développeurs XDA, le nom de code de l’Asus ZenFone 8 Mini a été repéré dans le code source du noyau et le firmware d’Asus ROG Phone 5. Alors que des références à l’Asus ZenFone 8 et Asus ZenFone 8 Flip auraient été notées dans la dernière version de la société. Application Appareil photo PixelMaster. Le rapport ajoute le code du noyau qui a révélé des références aux noms de code «SAKE», «PICASSO» et «VODKA». Outre les trois noms de code, des références à «SAKE_PLUS» et «VODKA_PLUS» ont également été repérées. La publication indique qu’il n’est pas clair si les références «plus» indiquent des modèles plus distincts. Pour le moment, Asus n’a pas encore confirmé les détails du successeur de la série ZenFone 7. La société a récemment lancé l’Asus ROG Phone 5 avec le même processeur Qualcomm phare.

La publication estime que le nom de code «SAKE» appartient à l’Asus ZenFone 8 Mini non annoncé. Le code du noyau décrit l’appareil comme un « petit téléphone » avec un écran OLED de 5,92 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution Full HD + (2400 × 1080). Il y a une référence de deux capteurs d’image – un Sony IMX686 64 mégapixels et un nouveau capteur Sony IMX663 – dans le code. De plus, Asus ZenFone 8 Flip serait apparu dans un document d’assistance de Google. Il est suggéré que les rumeurs ZenFone 8 Mini et ZenFone 8 Flip sont les mêmes combinés. Comme mentionné, le smartphone embarquerait le processeur Snapdragon 888. Il sera intéressant de voir si la rumeur est exacte car la plupart des smartphones Android phares (y compris les smartphones à petit budget) disposent d’au moins un écran de 6,1 pouces. Apple a présenté l’année dernière l’iPhone 12 mini avec un écran de 5,4 pouces et son chipset phare Bionic A14. Le smartphone n’aurait pas réussi à attirer les clients.

Le rapport ajoute que l’Asus « Picasso » semble avoir le même panneau que la série ZenFone 7 – un écran OLED de 6,67 pouces fabriqué par Samsung avec une résolution Full-HD +. Le téléphone semble également présenter un matériel d’appareil photo similaire sur la série ZenFone 7, à l’exception d’un capteur d’image supplémentaire de 24 mégapixels à partir de. Les détails sur la «Vodka» Asus restent flous.