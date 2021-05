Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip, les spécifications et les rendus fuient

Asus présentera la série Zenfone 8 le 12 mai, et moins d’une semaine avant le dévoilement, les spécifications et les rendus du Zenfone 8 et du Zenfone 8 Flip ont fui, brossant un tableau plus clair de la gamme.

Asus Zenfone 8 Flip

Le Zenfone 8 Flip, comme en témoigne son nom, comportera un design d’appareil photo rabattable similaire au Zenfone 6 (alias 6z), 7 et 7 Pro. Le module comprendra trois caméras – 64MP primaire, 8MP téléobjectif et 12MP macro. De plus, le smartphone prendra en charge l’enregistrement vidéo 8K et vous pourrez utiliser les caméras arrière pour les selfies et les appels vidéo.

Le Zenfone 8 Flip embarquera un écran AMOLED 6,67 « FullHD + 90Hz sans encoche ni perforation, et il aura probablement un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Le smartphone sera alimenté par le SoC Snapdragon 888 et disposera de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage à bord. Il sera livré avec une batterie de 5000 mAh qui se chargera jusqu’à 30W.

Le Zenfone 8 Flip sera disponible en deux couleurs et pèsera 230 grammes.

Asus Zenfone 8

Le Zenfone 8 devrait être le modèle « Mini » de la gamme car il arborera un écran FullHD + de 5,92 « . Et contrairement au Flip, la variante régulière aura un trou de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran pour le selfie. caméra.

Le panneau arrière du Zenfone 8 comportera un îlot de caméra rectangulaire abritant un flash LED et deux tireurs – 64MP principal et 12MP macro. Le smartphone enregistrera également des vidéos 8K.





Asus Zenfone 8

La source affirme que le Zenfone 8 aura un Snapdragon 888 sous le capot associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais nous avons entendu parler de 6 Go, 12 Go et 16 Go de RAM, ainsi que de 256 Go de stockage. Cela dit, l’ensemble du paquet sera alimenté par une batterie de 4000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 30 W.

Le Zenfone 8 sera également livré avec la prise casque 3,5 mm située en haut. Le smartphone pèsera 170 grammes et aura deux options de couleur.

La source