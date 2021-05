Asus Zenfone 8 est un produit phare de 5,9 pouces avec une puce S888, le Zenfone 8 Flip continue de tourner la came

Alors que d’autres fabricants essaient de se rencontrer avec des spécifications, Asus a créé deux téléphones qui se démarquent par leurs conceptions. L’un est remarquable pour sa taille – c’est le plus petit produit phare d’Android actuellement – l’autre perpétue la magie de l’appareil photo basculant de son prédécesseur.

Asus Zenfone 8

L’Asus Zenfone 8 mesure 148×68,5×8,9 mm et pèse 169g. Bien qu’il ne soit pas aussi petit que l’iPhone 12 mini, il est plus petit que le Xperia 5 III (157 x 68 x 8,2 mm, 168 g). Et tout comme lui, il est alimenté par le chipset Snapdragon 888, qui exécute Android 11 avec ZenUI 8 (ce qu’Asus décrit comme une «amélioration consciente par rapport à Android d’origine»).

Le petit produit phare a un écran AMOLED de 5,9 pouces (Samsung E4) avec une résolution de 1080p et un format d’image 20: 9 (ce qui le rend plus court que le Xperia et son écran 21: 9). En termes de protection, le téléphone a un Gorilla Glass Victus à l’avant et un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 (c’est le premier téléphone d’Asus avec une classification IP, croyez-le ou non).

Le panneau a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est certifié HDR10 +, couvre 112% de la gamme de couleurs DCI-P3 et est livré avec des couleurs bien calibrées. C’est assez lumineux aussi, avec un pic de 1 100 nits. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

À l’arrière, il y a une double caméra avec un capteur 64MP – le même IMX686 que celui utilisé sur la génération Zenfone 7. Il a des pixels de 0,8 µm et un filtre Quad Bayer et un autofocus Dual Pixel.

Cet appareil photo est doté de la stabilisation optique de l’image (OIS) et peut enregistrer des vidéos 8K à 24 ips (avec EIS activé). 4K / 60 ips est également disponible, tout comme 1080p / 60 ips avec HyperSteady. Le système à trois microphones est doté de la technologie de zoom audio et de réduction du bruit OZO.

La deuxième caméra à l’arrière est basée sur un capteur 12MP IMX363 (1 / 2,55 ”), alias ancien fiable. Il dispose d’un autofocus Dual Pixel de 1,4 µm pixels et son objectif (avec une distance focale de 14,3 mm) peut faire la mise au point à une distance de 4 cm pour prendre des photos macro. La caméra selfie à l’avant utilise le nouvel imageur IMX663 12MP (1 / 2,93 ”, 1,22 µm), également avec AF Dual Pixel. Les caméras ultra-larges et selfie peuvent enregistrer des vidéos 4K (à 60 ips et 30 ips, respectivement).

Asus a équipé le petit Zenfone 8 d’un matériel audio sérieux. Il dispose d’une prise audio 3,5 mm, de deux haut-parleurs linéaires avec deux amplis mono Cirrus Logic (CS35L45) et du support Dirac HD Sound. L’application Assistant audio vous permettra de bricoler l’égaliseur (c’est l’une de ces améliorations conscientes). Il y a un récepteur radio FM, mais il est désactivé dans l’UE.

Le port USB-C prend en charge 30 W HyperCharge pour une charge rapide et sûre (Quick Charge 4.0 et USB Power Delivery PPS sont également pris en charge). Cependant, le port est câblé uniquement pour la connectivité USB 2.0.

Sur le front du sans fil, les choses sont bien meilleures. Il y a la 5G avec plusieurs bandes prises en charge (il existe une version américaine et une version mondiale du téléphone). Le dernier Wi-Fi 6E est pris en charge, tout comme Bluetooth 5.2 (avec aptX Adaptive). Le téléphone dispose d’un double emplacement nano-SIM, mais malheureusement pas de slot microSD.

Asus propose le téléphone avec 128 Go et 256 Go de stockage, avec trois options de RAM – 6 Go, 8 Go et même 16 Go. Il y a une clé intelligente sur le côté qui peut être configurée pour déclencher trois actions différentes (c’est le bouton bleu sur le côté).









L’Asus Zenfone 8 est disponible en Horizon Silver et Obsidian Black

L’Asus Zenfone 8 sera disponible à la commande plus tard aujourd’hui en Europe et à Taiwan. Le prix du lève-tôt est de 600 €, après quoi le coût passera à 700 €. Le téléphone sera également disponible dans d’autres régions, plus de détails bientôt.

Asus Zenfone 8 Flip

Le nom dit tout – l’Asus Zenfone 8 Flip est défini par son appareil photo rabattable. C’est un triple appareil photo qui ajoute un téléobjectif 3x à ce que le petit téléphone a à offrir. Il n’y a pas de caméra frontale en tant que telle, bien sûr, le principal argument de vente ici est l’affichage sans défaut et la possibilité de prendre des photos et des vidéos de selfie avec les caméras principales et ultra-larges.

Le Flip est également alimenté par le chipset Snapdragon 888. Il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Celui-ci dispose d’un triple emplacement pour carte avec un emplacement dédié pour une microSD.

Il s’agit essentiellement d’un rafraîchissement S888 du Zenfone 7, le reste de la fiche technique est fondamentalement identique. L’écran AMOLED de 6,67 pouces a la même résolution 1080p + (20: 9) et il fonctionne au même taux de rafraîchissement de 90 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 200 Hz) et il a l’ancien Gorilla Glass 6. Il n’est pas aussi lumineux que l’écran Zenfone 8 (il plafonne à 700 nits), mais il bénéficie de la même certification HDR10 + et d’un excellent rendu des couleurs.

Un changement ici est que le lecteur d’empreintes digitales s’est déplacé du côté vers le dessous de l’écran. Le téléphone dispose toujours d’une Smart Key, qui peut déclencher trois actions personnalisées avec une simple, double ou longue pression.

La triple caméra est également la même avec un capteur principal IMX686 de 64 MP (notez qu’il manque OIS). Le capteur IMX363 de 12 MP dans le module ultra large est également le même. Tout comme le capteur OmniVision 8 MP de la caméra téléobjectif. Comme auparavant, il offre un grossissement 3x (longueur focale 80 mm) et un zoom numérique jusqu’à 12x.

La caméra principale peut enregistrer une vidéo 8K à 30 ips ainsi que 4K à 60 ips, plus la vidéo HyperSteady. La caméra ultra-large atteint 4K / 60 ips, tandis que le module téléobjectif ne propose que l’enregistrement de base en 1080p / 30 ips. Le trio de caméras est gardé par Gorilla Glass 3.

La batterie de 5000 mAh avec HyperCharge 30 W est également inchangée (avec prise en charge QC 4.0 et USB-PD). La connectivité sans fil bénéficie du nouveau chipset, avec prise en charge du Wi-Fi 6E. Pour l’audio, il y a aptX Adaptive (la série 7 en avait aussi).

Le Flip peut ne pas avoir de prise casque 3,5 mm, mais il possède des haut-parleurs stéréo avec des amplis mono NXP dédiés (TFA9874) et une certification Hi-Res Audio. Les haut-parleurs ont été réglés par Dirac Research, tout comme ceux du téléphone ROG.

Comme son frère, l’Asus Zenfone 8 Flip pourra être précommandé en Europe et à Taiwan plus tard aujourd’hui à partir de 800 €. Vous pouvez le trouver en ligne sur asus.com, la disponibilité pour d’autres régions sera bientôt annoncée.









L’Asus Zenfone 8 Flip est disponible en Galactic Black et Glacier Silver

Le téléphone est livré avec un chargeur 30W dans la boîte, tout comme son petit frère. Celui-ci reçoit également un boîtier actif – un boîtier de protection qui peut verrouiller le mécanisme de basculement en place pour l’empêcher de s’ouvrir lorsque le téléphone subit de fortes vibrations.