Asus a annoncé quand il allait officialiser la famille de smartphones Zenfone 8. L’événement de dévoilement aura lieu le 12 mai à 13 h 00, heure de l’Est / 19 h 00 CET. Nous sommes donc à moins de 19 jours de ce point, car le compteur sur le site Web d’événements spéciaux nous informe utilement, avec un compte à rebours pratique qui comprend peut-être inutilement des secondes.

La société taïwanaise dit que nous devrions nous attendre à quelque chose de « gros sur les performances » et de « taille compacte ». En ce qui concerne le premier, l’implication est évidente – attendez-vous à un chipset Snapdragon 888 à la barre. En ce qui concerne cette dernière affirmation, nous avons vu beaucoup de rumeurs ces derniers temps parler d’un Zenfone 8 Mini, de sorte que l’on s’occuperait de l’aspect compact pour toute la famille. En parlant de cela, on ne sait pas si Asus prévoit de dévoiler deux ou trois téléphones ce jour-là, alors revenez le 12 mai et nous vous ferons savoir exactement ce qui s’est passé.