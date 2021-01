Asus ZenFone 8 Date de sortie, prix, spécifications et rumeurs sur les fonctionnalités

La gamme Asus ZenFone produit depuis de nombreuses années maintenant de superbes appareils dotés de fonctionnalités innovantes et de spécifications haut de gamme, mais ils semblent d’une manière ou d’une autre voler sous le radar de la plupart des gens. Peut-être que 2021 changera cela avec l’arrivée du ZenFone 8.

Nous rassemblons toutes les actualités et rumeurs actuelles sur le dernier ajout potentiel à la gamme de smartphones Asus.

Quand l’Asus ZenFone 8 sortira-t-il?

Asus est resté discret sur la perspective d’un ZenFone 8 jusqu’à présent, ce qui signifie que nous devrons examiner les versions précédentes pour avoir un aperçu du moment auquel nous pourrions nous attendre au nouveau modèle. Voici les dates de lancement des derniers modèles:

Asus ZenFone 5: 6 août 2018

Asus ZenFone 6: 30 mai 2019

Asus ZenFone 7: 1 septembre 2020

Malheureusement, Asus a choisi de ne pas sortir les ZenFone 7 et 7 Pro au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il n’est donc pas clair si le ZenFone 8 suivra le même schéma. Comme la tourmente de 2020 a causé toutes sortes de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, cela pourrait expliquer les dates de sortie ultérieures de la série 7. On ne sait pas si Asus reviendra à la fenêtre de mai ou s’en tiendra à septembre, mais nous ne nous attendons pas à ce que le ZenFone 8 apparaisse avant l’été.

Pour voir ce que nous avons pensé du dernier ZenFone à arriver sur ces rivages, lisez notre test Asus ZenFone 6.

Combien coûtera l’Asus ZenFone 8?

Comme pour la date de sortie, il n’y a pas eu de confirmation officielle du prix du ZenFone 8, principalement car Asus n’a même pas encore certifié que le téléphone existe. Encore une fois, nous examinerons les modèles précédents pour nos indices.

Asus ZenFone 6: 499 £ / 550 € / 677 $

Asus ZenFone 7: 569 £ / 634 € / 749 $ US (environ)

Asus ZenFone 7 Pro: 725 £ / 807 € / 953 $ US (environ)

Avec les modèles standard se situant entre 500 £ et 600 £ (avec des montants appropriés en dollars américains et en euros), il semble probable qu’Asus poursuivra cette tendance avec le ZenFone 8.

Quelles seront les nouvelles fonctionnalités de l’Asus ZenFone 8?

Les modèles précédents ont vu Asus introduire des unités de caméra à clapet, de sorte que l’écran principal n’a pas d’encoches ou de perforations pour les objectifs, et nous nous attendons à ce que ce soit le cas avec le ZenFone 8. Si la structure des modèles standard et Pro reste inchangée place, alors le ZenFone 8 devrait être livré avec des spécifications assez haut de gamme, mais les dernières options de silicium et de stockage plus grandes seront retenues pour le modèle Pro, comme nous l’avons vu avec les ZenFone 7 et 7 Pro.

Ce dernier a également bénéficié du processeur Qualcomm Snapdragon 865+, tandis que le 7 standard est venu avec le encore très puissant Snapdragon 865. Les ZenFone 7 et 7 Pro ont déjà introduit des capacités 5G et Bluetooth 5.1, ce seront donc sans aucun doute des fonctionnalités du nouveau modèle aussi.

Les deux présentaient également des écrans AMOLED 6,67 pouces à 90 Hz, mais Asus pourrait suivre le modèle de nombreux téléphones Android haut de gamme et le faire passer à 120 Hz pour le ZenFone 8.

Il n’y a pas de détails confirmés d’Asus sur le nouveau modèle, mais nous avons déjà vu des vidéos d’Inde et d’autres sites prétendant connaître certaines des spécifications que le ZenFone 8 contiendra.

Cette vidéo de la chaîne YouTube Technology Talks montre un appareil qui prétend être le ZenFone 8, qui est livré avec un arrangement de quatre caméras à l’arrière (qui se retourne pour devenir les caméras frontales si nécessaire).

Il indique également que le nouveau téléphone comportera un processeur Snapdragon 875 (maintenant connu sous le nom de 888), un écran 6,67 pouces à 120 Hz, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans quelle mesure cela est vrai est discutable pour le moment, et l’appareil dans la vidéo pourrait être un autre téléphone Android habillé pour ressembler au ZenFone 8, mais les spécifications ne semblent pas trop éloignées de ce que nous pouvons attendre d’Asus.

Une autre vidéo présente le ZenFone 8 avec un processeur Qualcomm Snapdragon 730G et abandonne les caméras à rabat au profit de tireurs à double arrière. Une chose qui prête à confusion à ce sujet est que, même si cela aiderait sans aucun doute à réduire les coûts, il ne semble pas du tout y avoir de caméra frontale, ce que nous ne considérerions pas comme viable sur un smartphone moderne.

Mis à part les concepts, nous espérons que ce ne sera pas trop long avant qu’Asus ne nous fasse savoir ce que le ZenFone 8 apportera réellement à la table. D’ici là, revenez régulièrement à cet article car nous le mettrons à jour lorsque plus d’informations seront révélées. En attendant, assurez-vous de lire également notre guide des meilleurs téléphones à venir en 2021 pour voir ce que le ZenFone 8 devra battre.