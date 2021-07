Asus Zenfone 8 bientôt disponible en Inde

Le directeur d’Asus India, Dinesh Sharma, a confirmé que le Zenfone 8 de la société arriverait bientôt sur le marché local. La nouvelle a été confirmée dans un tweet qui reliait également une page de pré-vente. Malheureusement, nous n’avons pas encore de date de lancement officielle.

On ne sait pas non plus si le plus grand Zenfone 8 Flip rejoindra également son petit frère.

À tous les fans qui m’interrogent sur le lancement de notre nouveau smartphone en Inde, la réponse est oui. L’équipe travaille sans relâche dans ce sens et nous annoncerons bientôt la date de lancement. Appréciez profondément votre enthousiasme. Surveillez cet espace pour plus d’informations https://t.co/wpOPJQ0wdm – Dinesh Sharma (@sharmadinesh) 8 juillet 2021

Zenfone 8 est le produit phare Android compact le plus récent du moment, avec un écran AMOLED 120 Hz, un chipset Snapdragon 888 et un appareil photo principal de 64 MP. Sur la base de spéculations, le prix de détail du téléphone en Inde devrait être inférieur à son prix de 630 $/670 € aux États-Unis et en Europe.