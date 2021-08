Asus Zenfone 8 bat le Galaxy S21 dans l’examen de l’appareil photo DxOMark, ne peut pas tout à fait correspondre à l’iPhone 12 mini

Si vous préférez les smartphones plus petits, vous avez probablement envisagé l’Asus Zenfone 8 comme option pour votre prochain achat. Comme l’iPhone 12 mini, il dispose d’un appareil photo large et ultra large (avec OIS sur le module principal), mais il lui manque un téléobjectif. Ces deux-là ont également reçu des scores similaires dans l’examen de l’appareil photo de DxOMark – 120 pour le Zenfone et 122 pour l’iPhone. Ou si vous préférez rester dans le pays Android, le Galaxy S21 (qui est plus grand que les deux) a marqué 119. Le Pixel 5 a également obtenu 120.

La répartition des scores montre que le Zenfone 8 a obtenu un score photo décent de 126. Cela le place devant le Galaxy S21 (123 points), mais derrière le Pixel 5 (129 points) et l’iPhone 12 mini (132 points). Le score vidéo de 108 divise à nouveau les deux autres rivaux – le S21 a obtenu 101, le Pixel a reçu 107, l’iPhone est en avance à 112.

Le Zenfone 8 n’a reçu que 54 points dans la section zoom, qui examine les modules télé et ultra large. Le capteur principal haute résolution de 64 MP fait un meilleur travail que les capteurs de 12 MP de l’iPhone et du Pixel en ce qui concerne le zoom numérique, cependant, le Galaxy (qui utilise également un capteur de 64 MP pour le zoom avant) a obtenu un score beaucoup plus élevé dans cette catégorie (73 points). Cela est dû en partie à la caméra ultra large du Zenfone, qui aurait pu être meilleure.

Pour plus de détails sur comment et pourquoi l’Asus Zenfone 8 a obtenu ces scores, consultez L’avis de DxOMark. Et ne manquez pas notre propre critique (vous pouvez également regarder notre critique vidéo, intégrée ci-dessous).

Nous avons constaté que le petit produit phare offre une grande sélection de fonctionnalités à un prix inférieur à celui des concurrents de taille similaire. Nous avons été très satisfaits de la qualité photo et vidéo de son appareil photo. Et à son prix actuel de 670 €, il est nettement inférieur à l’iPhone 12 mini et au Galaxy S21.