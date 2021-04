Nous avons vu plusieurs rumeurs entourant la prochaine série Zenfone 8 d’Asus et maintenant le Zenfone 8 proprement dit a fait son chemin vers la liste Geekbench. L’appareil a été repéré avec le numéro de modèle ASUS_I004D qui devrait correspondre au Zenfone 8 sur la base d’une ventilation du code source du noyau par les gens de XDA Developers.

La nouvelle liste révèle que le Zenfone 8 contient un chipset Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et démarre Android 11. Le téléphone a géré 1 124 points monocœur et 3 669 points dans le département multicœur. Ces scores sont comparables à ceux des autres téléphones alimentés par SD 888 et correspondent étroitement aux scores de Zenfone 8 Mini Geekbench divulgués la semaine dernière.

Liste Zenfone 8 Geekbench

Selon les fuites précédentes, tous les modèles de la série Zenfone 8 apporteront des chipsets Snapdragon 888 et des écrans AMOLED avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD +. Pour les appareils photo, on parle d’une caméra principale Sony IMX686 64MP aux côtés d’un module Sony IMX663 qui n’a pas encore été publié. La série Zenfone 8 apportera également une charge de 30W.

