Asus Zenfone 8 atteint enfin les États-Unis, le vôtre à partir de 599,99 $

En mai dernier, Asus a lancé le Zenfone 8, l’un des très rares appareils phares plus compacts que la plupart des smartphones actuels. Cela a pris plus de six semaines, mais aujourd’hui, le Zenfone 8 a finalement réussi à traverser le grand étang et à atterrir aux États-Unis, où La propre boutique en ligne d’Asus l’offre à partir de 599,99 $.

Ce prix vous rapporte la version déverrouillée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et vous devez noter qu’il s’agit d’un prix promotionnel à durée limitée pour célébrer le lancement. À partir du 14 juillet, il passera au prix généralement recommandé de 629,99 $, alors agissez rapidement au cas où vous voudriez économiser 30 $.

Si vous avez plus d’argent, vous pouvez faire des folies sur la version à 699,99 $ qui comprend 256 Go de stockage et les mêmes 8 Go de RAM. Ce sont les deux seules variantes du Zenfone 8 qu’Asus vend aux États-Unis.

Le modèle vendu aux États-Unis est compatible avec AT&T, T-Mobile et les MVNO opérant sur leurs réseaux, mais pas avec Verizon.

Le Zenfone 8 est livré avec un écran tactile 5,9″ 1080×2400 Super AMOLED 120 Hz, le chipset Snapdragon 888, un double système de caméra arrière (64 MP principal avec OIS + 12 MP ultra-large avec autofocus), un selfie snapper 12 MP et une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Il fonctionne sous Android 11 avec ZenUI 8 sur le dessus.