Asus Zenfone 8 arrive avec l’indice IP68

L’Asus Zenfone 8 arrive le 12 mai, et il sera «gros sur les performances» et «compact en taille». Jusqu’à présent, nous savons qu’il aura un écran lisse avec un trou de perforation pour la caméra selfie, et nous sommes presque sûrs qu’il sera alimenté par le chipset Snapdragon 888.

Aujourd’hui, la société a publié sur Twitter que les nouveaux téléphones auront également un indice de protection IP68, ce qui signifie que le Zenfone 8 sera étanche à l’eau et à la poussière.

Teaser de classification IP68

Asus est dans le secteur de la téléphonie depuis 2005 et lance des smartphones depuis 2012. Cependant, aucun des appareils n’avait de certification officielle de protection contre les infiltrations d’eau ou de poussière.

Cependant, l’indice IP68 soulève des questions – si le nouveau Zenfone 8 a vraiment un trou de perforation et est protégé de l’eau, cela signifie-t-il qu’Asus a décidé d’omettre le mécanisme de retournement, vu dans les deux générations précédentes de produits phares?

De plus, si les caméras sont là pour rester, comment Asus a-t-il réussi à imperméabiliser les bits en mouvement? Ou l’IP68 est-il uniquement destiné à un appareil plus petit? Nous devons attendre 9 jours de plus jusqu’à l’annonce officielle pour en savoir plus.

