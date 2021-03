La ligne Zenfone d’Asus devrait atteindre le numéro 8 cette année et grâce à une nouvelle fuite de Développeurs XDA nous avons nos premiers détails sur la série Zenfone 8. Trois téléphones sont attendus avec des tailles d’écran allant de 5,9 pouces sur le plus petit Zenfone 8 Mini nommé «SAKE» (ASUS_I006D) à 6,69 pouces sur le Zenfone 8 / Pro portant le nom de code «PICASSO» et le numéro de version ASUS_I004D. Tous sont OLED et offrent des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD +.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy