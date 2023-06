Asus Zenfone 10 certifié par Wi-Fi Alliance

L’Asus Zenfone 10 est passé par la Wi-Fi Alliance – un contrôle de routine avant d’être autorisé à la vente.

La certification révèle la version du logiciel – Android 13 – et les bandes prises en charge – 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.

Pour récapituler ce que nous savons de l’Asus Zenfone 10 – il sera lancé le 29 juin – il dispose d’un Snapdragon 8 Gen 2 et jusqu’à 16 Go de RAM, et il apportera une recharge sans fil.

Sinon, le téléphone ressemble à son prédécesseur mais est disponible en rouge et vert, ainsi qu’en bleu, noir et blanc ou le 9. L’écran a la même diagonale de 5,9 pouces mais peut être heurté en termes de performances et de luminosité.

Enfin, nous attendons une stabilisation de cardan à six axes de deuxième génération sur la caméra principale.

