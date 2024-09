ASUS Zenbook lance l’exposition inaugurale « Design You Can Feel » lors du London Design Festival 2024

Pour en savoir plus sur l’ASUS Zenbook, rendez-vous sur : https://www.asus.com/laptops/for-home/zenbook/

Installations futures

@futurefcaility | http://futurefacility.tech

Future Facility est un studio de design et de recherche basé à Londres, dirigé par les designers renommés Kim Colin, Sam Hecht et Leo Leitner. Ils ont travaillé avec ASUS pour créer un concept futuriste d’appareil interactif basé sur le concept de « technologie calme », qui utilise l’IA pour modifier l’équilibre de la technologie. Leur commande, SUSA, est conçue pour offrir une expérience plus réfléchie – hébergée dans un corps unique et tactile en Ceraluminium – comme interface entre les mondes numérique et physique.

Fernando Laposse

@fernandolaposse | https://www.fernandolaposse.com/

Fernando Laposse est un designer mexicain qui se consacre à la transformation de matériaux modestes en pièces de design raffinées, en promouvant leurs possibilités de régénération, en s’attaquant aux problèmes environnementaux et en interrogeant l’état de nos systèmes agricoles. Laposse travaille le sisal, une fibre dérivée des feuilles de la plante d’agave, qu’il transforme après lavage et séchage en un matériau unique qui peut être noué pour mettre en valeur son état brut naturel.

Studio Giles Miller

@gilesmiller | https://gilesmiller.com/

L’utilisation unique des matériaux et de la lumière par Giles Miller apporte des bienfaits sensoriels, acoustiques et émotionnels qui ont un impact positif sur l’état de bien-être du spectateur. En fusionnant la technologie avec le fait main, l’art résultant de composants méticuleusement disposés crée richesse, tactilité, profondeur et charme.

Atelier de matériaux naturels

@natural.material.studio | https://naturalmaterialstudio.com/

Fondé par Bonnie Hvillum en 2019, Natural Material Studio est un studio de design qui crée des designs sur mesure et des installations spatiales à l’aide de biomatériaux développés en interne. Avec une approche circulaire et durable, ils recherchent, conçoivent et produisent des matériaux à base de composants naturels et de restes. Le studio a récemment commencé à travailler sur une série de designs avec des biotextiles et de la biomousse et est à la pointe de l’expérimentation sur les biomatériaux.

Atelier sympa

@niceworkshop_ | https://niceworkshop.net/

Niceworkshop est un studio de design basé à Séoul, fondé par Hyunseog Oh en 2021. Le studio a créé une série de meubles en utilisant des coffrages en aluminium utilisés à l’origine pour couler du béton dans des bâtiments de grande envergure, avec des matériaux provenant de la marque de recyclage FORMAT. Ils explorent des moyens de donner une nouvelle forme et une nouvelle pertinence au matériau, en prolongeant la durée de vie du coffrage et en créant des objets de collection à valeur durable.

Studio En outre

@studiofurthermore | https://www.studiofurthermore.com/

Studio Further est un duo de designers basé à Londres, fondé par Marina Dragomirova et Iain Howlett en 2015. Le studio fabrique une variété d’objets uniques à partir de matériaux inspirés des processus se produisant dans la nature et conçus pour durer, répondant aux préoccupations contemporaines de pénurie de matériaux. Chacun des objets en métal Moon Rock présente un motif de trous unique et non reproductible, faisant de chaque pièce une pièce unique, similaire au matériau Ceraluminium d’ASUS. Pour cette exposition, Studio Further a poursuivi son exploration de l’aluminium avec ses suspensions Quasar.