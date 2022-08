Asus Zenbook 17 Fold OLED est un ordinateur portable-tablette pliable de 17,3 pouces

Asus a taquiné le Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) au CES au début de cette année, mais maintenant à l’IFA, il l’a officialisé. Alors, qu’est-ce que le Zenbook 17 Fold OLED ?

Il s’agit d’un appareil hybride basé sur un écran OLED pliable de 17,3 pouces 2560x1920px d’aspect 4:3 (lorsqu’il est complètement ouvert) et de 500 nits de luminosité. Lorsqu’il est entièrement déplié, il peut se tenir debout sur sa propre béquille et fonctionner comme un moniteur – une belle combinaison pour le travail de bureau, combiné avec le clavier Bluetooth.

Le Zenbook 17 Fold OLED peut également être plié à 120 degrés et utilisé avec le clavier Bluetooth – un moyen de profiter pleinement de son écran de 17,3 pouces – ou en faisant en sorte que la moitié inférieure de l’écran agisse comme un clavier virtuel.

Enfin, le Zenbook 17 Fold OLED peut être utilisé comme un ordinateur portable conventionnel avec un clavier physique à fixation magnétique et seulement la moitié de son écran à 12,5 pouces et 1920x1280px.











Et si vous avez juste envie d’une tablette, le Zenbook 17 Fold OLED peut être utilisé dans la main, bien qu’à 17,3 pouces, il soit un peu grand.

Le Zenbook 17 Fold OLED fonctionne sous Windows 11 et est alimenté par le processeur Intel i7-1250U avec 16 Go de RAM LPDDR5. Il s’agit de l’architecture hybride de 12e génération d’Intel avec 2 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité. Les graphismes sont gérés par l’Iris Xe d’Intel. Il y a un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 To – le stockage le plus récent et le plus rapide du marché.

Il y a deux ports USB-C sur le Zenbook 17 Fold OLED – tous deux Thunderbolt 4 avec prise en charge à la fois de la sortie d’affichage et de la charge, qui culmine à 65 W. Il y a aussi une prise audio 3,5 mm.











À l’intérieur, il y a une batterie à 4 cellules de 75 Wh qui offre jusqu’à 9 heures et demie de temps d’écran. Le Zenbook 17 Fold OLED pèse 1,5 kg – énorme pour une tablette mais très raisonnable pour un appareil de 17,3 pouces.

Maintenant pour le prix et la disponibilité. L’Asus Zenbook 17 Fold OLED sera disponible au quatrième trimestre pour 3 999 €/3 499 $ en Tech Black. C’est plus que deux nouveaux Samsung Galaxy Z Fold4, remarquez !