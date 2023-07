Asus VivoBook F1502ZA Review: ordinateur portable budget gros mais fade

Quand acheter un ordinateur portable à petit budget, des compromis doivent être faits. Alors la question devient rapidement, dans quels domaines êtes-vous prêt à faire des concessions pour un prix inférieur ? Les coins coupés commencent généralement par renoncer à un châssis en métal solide pour un boîtier en plastique grinçant et un écran lumineux, vif et haute résolution pour un écran sombre et terne. Ils se terminent probablement par un processeur qui a une génération de retard, ainsi qu’une faible allocation de mémoire et un SSD sous-dimensionné. Et il est possible que vous vous retrouviez avec un clavier clacky sans rétroéclairage et un pavé tactile médiocre également. L’Asus VivoBook 15 vous oblige à faire bon nombre de ces compromis, mais son boîtier en plastique a l’air plus classe que celui de la plupart des ordinateurs portables économiques et ne craque pas.

Le plus gros attrait pour le VivoBook F1502ZA que j’ai testé pourrait cependant être son SSD de 512 Go. C’est le double de la capacité habituellement proposée à ce prix. Il est actuellement en vente pour 599 $ chez Asus. Les 8 Go de RAM sont standard pour le prix mais pour seulement 50 $ de plus sur Amazon vous pouvez le doubler à 16 Go de RAM, ce qui assurera le bon fonctionnement de Windows. Amazon vend aussi un modèle avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To pour 700 $, qui pourrait être la meilleure valeur des configurations VivoBook 15 disponibles. Nous aimons l’ajustement et la finition des HP Pavilion Aero 13 et HP Pavilion 14, plus petits et légèrement plus chers, mais le VivoBook 15 offre un écran plus spacieux pour les acheteurs à petit budget. Si obtenir le plus grand écran pour votre argent est votre principale préoccupation, nous vous orientons vers l’ordinateur portable HP 17 pouces 17. Et parmi les modèles économiques de 15 pouces, l’Acer Aspire Vero est plus robuste et plus élégant.

Configuration telle que revue Geekbox Asus VivoBook F1502ZA Prix ​​tel que revu 599 $ Taille/résolution d’affichage 15,6 pouces, FHD 1 920 x 1 080 format 16:9, taux de rafraîchissement de 60 Hz, 250 nits CPU Intel Core i5-1240P 1,7 GHz Mémoire 8 Go de RAM DDR4 3 200 MHz Graphique Carte graphique Intel UHD 128 Mo Stockage Disque SSD PCIe NVMe de 512 Go La mise en réseau Wi-Fi 6 (802.11ax) (double bande), Bluetooth 5.3 Système opérateur Microsoft Windows Famille 22H2

Notre Asus VivoBook 15 (modèle F1502ZA-DS52P) est actuellement disponible chez Asus pour 599 $, soit 101 $ de moins que le prix normal. Il dispose d’un processeur Intel Core i5-1240P, de 8 Go de RAM, d’une carte graphique Intel HD intégrée et d’un SSD de 512 Go. Une génération derrière la série actuelle d’Intel, le Core i5-1240P est un membre de la série P 28 watts d’Intel qui est l’enfant intermédiaire entre la série U 15 watts plus efficace et la série H 45 watts plus axée sur les performances. Il présente l’architecture hybride d’Intel avec des cœurs de performance et d’efficacité ; il possède quatre cœurs de performance, huit cœurs d’efficacité et un total de 16 threads de traitement. L’écran de 15,6 pouces a une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et un format d’image large de 16:9. Alors que les ordinateurs portables de milieu de gamme et haut de gamme sont passés à un rapport d’écran 16:10 ou 3:2 pour un espace de travail plus vertical, la plupart des modèles économiques sont toujours 16:9. L’écran est évalué pour une luminosité dérisoire de 250 nits, et nos tests ont malheureusement confirmé ce chiffre.

Josh Goldman/Crumpe

Lors des tests en laboratoire, le VivoBook 15 a terminé à l’arrière d’un pack d’ordinateurs portables présentant des spécifications similaires – deux des modèles concurrents sont équipés de processeurs Core i5 de 12e génération comme le VivoBook 15, tandis qu’un autre dispose d’un AMD Ryzen 5 5000 de génération précédente. processeur série. Nous avons également inclus l’ordinateur portable Asus VivoBook 16X OLED plus cher d’Asus, qui comprend une partie Core i7 de 12e génération. Deux des quatre systèmes concurrents disposent de 8 Go de RAM et les deux autres offrent 16 Go de RAM. Tous reposent sur un GPU intégré. À l’exception d’un score Cinebench positif, le VivoBook 15 a terminé dernier de ce groupe, et avec des marges considérables sur Geekbench, 3DMark et notre test de décharge de batterie. Vous pouvez trouver de meilleures performances budgétaires et une meilleure autonomie de la batterie ailleurs.

Bleu froid

À première vue, le VivoBook 15 ressemble à un pas en avant par rapport au tarif budgétaire habituel. Une partie de son attrait est la couleur bleu canon de fusil de la coque en plastique, qui a l’air un peu plus habillée qu’un boîtier argent ou gris foncé typique. Le châssis en plastique est assez solide, avec juste un peu de feutre flexible dans le clavier et le couvercle derrière l’écran. J’ai fait l’expérience d’ordinateurs portables à petit budget.

Josh Goldman/Crumpe

Le VivoBook 15 a une charnière d’affichage faible – un cadeau mort d’un ordinateur portable à petit budget – et tout mouvement fait vaciller l’écran. La charnière est capable de pivoter à 180 degrés pour que vous puissiez poser l’écran à plat. Je n’ai pas encore rencontré de scénario où j’ai besoin que mon ordinateur portable repose horizontalement et je sacrifierais volontiers la flexibilité à 180 degrés pour une charnière plus ferme.

L’affichage peut être bancal, mais le clavier semble solide. Les touches offrent un déplacement profond et un retour rapide pour une expérience de frappe agréable. Vous obtenez également un pavé numérique, et sa présence n’entraîne pas de touches raccourcies gênantes. Une bizarrerie du clavier que nous avons vue avec les précédents VivoBooks est la touche Entrée rayée. Il y a des rayures blanches et noires le long de son bord inférieur pour peut-être pimenter le design ou peut-être aider à localiser la clé. Quoi qu’il en soit, c’est une clé qui, je dirais, est la dernière clé autre que la barre d’espace que vous avez besoin d’aide pour trouver et préférerait qu’Asus ignore la bande distrayante à l’avenir.

Josh Goldman/Crumpe

Le clavier offre un rétroéclairage, une fonctionnalité utile que l’on trouve sur la plupart des ordinateurs portables, mais qui n’est pas toujours donnée sur les modèles économiques. Et c’est un rétroéclairage à trois niveaux pour que vous puissiez obtenir le bon niveau en fonction de l’éclairage ambiant.

Le pavé tactile a l’air et se sent sous-dimensionné, ce qui est un problème courant sur les ordinateurs portables avec des écrans larges 16: 9. Un ordinateur portable avec un écran 16:10 plus grand offre non seulement plus d’espace vertical sur l’écran lui-même, mais se traduit également par un repose-poignet plus large sous le clavier, ce qui signifie plus de place pour le pavé tactile. Bien que sous-dimensionné, le pavé tactile offre un glissement fluide et précis et une réponse ferme au clic. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales dans le coin supérieur droit pour des connexions faciles et sécurisées – un autre bonus à ce prix.

À 3,8 livres, le VivoBook 15 est d’un poids moyen pour sa taille, ce qui est tout ce que vous pouvez demander à un ordinateur portable à petit budget. Il est plus léger de quelques onces que l’Acer Aspire Vero, plus solide, qui pèse même quatre livres. Si vous recherchez un modèle économique plus portable et que vous êtes prêt à sacrifier un peu d’espace sur l’écran, le HP Pavilion 14 de 14 pouces pèse 3,2 livres, tandis que le HP Pavilion Aero 13 de 13 pouces ne pèse que 2 livres.

L’Asus VivoBook F1502ZA dispose d’un obturateur de confidentialité pour sa webcam. Josh Goldman/Crumpe

L’écran 15,6 pouces 1080p du VivoBook 15 est plutôt terne. Il s’agit d’un panneau de 250 nits dont nos tests ont confirmé qu’il n’était pas plus brillant que sa note. Les couleurs manquent de punch et le rapport de contraste limité signifie que les détails sont rapidement perdus dans les zones les plus claires et les plus sombres d’une image. Ce n’est pas pire que l’écran d’un ordinateur portable à petit budget, mais ce n’est certainement pas mieux.

La webcam 720p au-dessus de l’écran était en fait une agréable surprise. La plupart des ordinateurs portables actuels en dehors de la classe budgétaire sont équipés de caméras 1080p qui donnent des images plus nettes et mieux équilibrées. Il y avait du bruit évident, mais les images n’étaient pas aussi granuleuses que celles de la plupart des caméras 720p. Les couleurs et les tons de peau semblaient également précis. Et la webcam a un cache physique que vous pouvez faire glisser sur l’objectif pour protéger votre vie privée lorsque vous n’utilisez pas la webcam, ce qui est la plupart du temps.

Les intervenants n’ont pas offert une aussi agréable surprise. La sortie audio est métallique et boueuse. Gardez des écouteurs à portée de main pour écouter de la musique. Et vous pourriez les vouloir lorsque vous regardez des films et des émissions car il est difficile d’entendre clairement les dialogues.

Josh Goldman/Crumpe

Les ports du VivoBook 15 sont presque tous situés sur le côté droit de l’ordinateur portable, où vous trouverez un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 1.4, une prise audio combinée et le connecteur d’alimentation. Un seul USB 2.0 Type-A réside sur le côté gauche à côté d’un évent de refroidissement. Quelques remarques sur les ports USB : le port USB-C ne prend pas en charge Thunderbolt 4, et les deux ports USB-A à droite offrent une connectivité USB 3.2 Gen 1 plus rapide par rapport au port USB 2.0 plus lent à gauche. Dans l’ensemble, le VivoBook 15 offre une connectivité solide parmi les ordinateurs portables économiques, mais vous manquez la dernière norme Wi-Fi 6E. Le VivoBook offre une mise en réseau sans fil Wi-Fi 6.

Il n’y a pas de ratés avec le VivoBook 15, et nous apprécions d’avoir un SSD de 512 Go, qui est spacieux pour le prix. Et nous aimons les mises à niveau abordables qui doublent la RAM et le SSD disponibles sur Amazon. De plus, c’est l’un des ordinateurs portables économiques les plus beaux que vous trouverez. Cependant, l’écran terne et les haut-parleurs faibles nous rappellent rapidement que le VivoBook 15 est, en effet, un membre de la catégorie budget. HP propose un certain nombre de modèles économiques dans une variété de tailles que nous préférons, et nous préférons l’unique et écologique Acer Aspire Vero parmi les modèles économiques de 15 pouces.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique approfondie par nos experts examinateurs. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) Asus VivoBook 16X OLED 7 984Acer Aspire 5 A515 7 254Dell Inspiron 16 2-en-1 7 202Ordinateur portable HP 17 5 880Asus VivoBook F1502ZA 5 087 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Asus VivoBook 16X OLED 12 385Asus VivoBook F1502ZA 10 813Dell Inspiron 16 2-en-1 8 181Acer Aspire 5 A515 8 144Ordinateur portable HP 17 7 098 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Vie Sauvage Extrême Dell Inspiron 16 2-en-1 2 543Acer Aspire 5 A515 2 407Asus VivoBook 16X OLED 2 133Ordinateur portable HP 17 1 720Asus VivoBook F1502ZA 1 238 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Pro Ordinateur portable HP 17 5 781Dell Inspiron 16 2-en-1 5 331Asus VivoBook 16X OLED 5 282Acer Aspire 5 A515 5 272Asus VivoBook F1502ZA 5 059 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de décharge de la batterie en streaming en ligne Dell Inspiron 16 2-en-1 697Ordinateur portable HP 17 530Asus VivoBook 16X OLED 454Acer Aspire 5 A515 420Asus VivoBook F1502ZA 343 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances