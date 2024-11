Asus ROG Phone 9 Pro établira un enregistrement du taux de rafraîchissement de l’écran pour les téléphones mondiaux

Asus annonce la série ROG Phone 9 le 19 novembre, et le duo arborera sans surprise le chipset Snapdragon 8 Elite. Ceci, selon une nouvelle rumeur, sera associé à la meilleure technologie de dissipation thermique disponible à l’heure actuelle.

De plus, l’écran LTPO OLED du ROG Phone 9 Pro aura un taux de rafraîchissement record (pour un smartphone mondial) de 185 Hz. Ce sera d’ailleurs un écran plat.

Le téléphone sera classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, et il devrait également être doté de fonctionnalités d’IA, car nous sommes en 2024 après tout et chaque lancement de téléphone nécessite apparemment beaucoup de discussions sur l’IA.

Le ROG Phone 9 Pro a été repéré dans certains rendus divulgués la semaine dernière.

