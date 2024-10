Asus ROG Phone 9 dévoilé avec la puce Snapdragon 8 Elite, arrive le 19 novembre

Asus annonce lundi sa gamme de téléphones de jeu ROG Phone 9 dans le cadre du Qualcomm Snapdragon Summit de cette semaine à Hawaï, annonçant que le téléphone sera officiellement lancé le 19 novembre.

La gamme de téléphones de jeu est traditionnellement l’une des premières à recevoir les derniers processeurs de Qualcomm, Asus confirmant que le ROG Phone 9 sera alimenté par le Plateforme mobile Snapdragon 8 Elite qui a également fait ses débuts lundi. Ce processeur alimentera probablement les téléphones Android phares de l’année prochaine ; l’ancien Snapdragon 8 Gen 3, par exemple, est inclus dans le Série Samsung Galaxy S24 et le OnePlus 12.

L’annonce d’Asus a également donné un aperçu de l’un des modèles du ROG Phone 9, doté des lumières LED qui se trouvent généralement à l’arrière de la gamme de téléphones de jeu. L’annonce comprenait également un slogan « IA activée, jeu activé », qui indiquera probablement la poursuite des fonctionnalités d’intelligence artificielle utilisées pour améliorer les jeux.

Lorsque j’ai examiné le précédent Asus ROG Phone 8 Pro, j’ai apprécié la touche plus légère de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle en se concentrant sur la reconnaissance de texte dans les jeux et la suppression du bruit pour les appels téléphoniques. Mais avec l’apparition de nouvelles fonctionnalités d’IA depuis lors, comme Circle to Search de Google – que je trouve de plus en plus utile pour les jeux en encerclant les sections à l’écran pour trouver de l’aide pour accomplir des tâches plus difficiles – nous pourrions voir le prochain téléphone Asus intégrer davantage de ces idées à l’approche de son lancement.