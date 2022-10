Asus ROG Phone 6D Ultimate règle le tableau des performances AnTuTu pour septembre

Le classement de septembre des téléphones les plus performants sur AnTuTu est arrivé et le ROG Phone 6D Ultimate est le nouveau leader devançant des concurrents clés comme le OnePlus Ace Pro et iQOO 10 Pro qui sont arrivés respectivement en deuxième et troisième place. Le nouveau ROG Phone 6D Ultimate est le seul smartphone de la liste qui n’est pas alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 et s’appuie à la place sur le SoC Dimensity 9000+ qui lui a valu un score de 1 123 036 points. Le score total ici est une somme des composants CPU, GPU, mémoire et UI.

C’est la première fois qu’un téléphone avec le chipset phare de MediaTek est classé numéro un sur la base de données d’AnTuTu, bien que la marge entre le ROG Phone 6D Ultimate et la deuxième place OnePlus Ace Pro alimenté par Snapdragon 8+ Gen 1 ne soit que de 11 836 points en faveur du Puce de dimension.

Il est intéressant de noter que le chipset Dimensity 9000+ traîne dans le département GPU par rapport à la puce phare de Qualcomm, bien qu’il compense en offrant des scores plus élevés dans le département CPU. Nous avons trouvé beaucoup plus près résultats entre les puces MediaTek et Qualcomm dans nos propres tests de référence AnTuTu lors de notre processus d’examen du ROG Phone 6D Ultimate.

En passant à la fin du classement phare, nous avons une autre victoire pour MediaTek et le OnePlus Ace propulsé par Dimensity 8100 Max qui a remporté la première place du classement grâce à un score combiné de 821 025 points.

Le OnePlus Ace Racing Edition qui utilise le même chipset est arrivé en deuxième position tandis que Oppo Reno8 Pro+ 5G arrive en troisième position. Le graphique est dominé par les chipsets Dimensity 8100/8100 Max, tandis qu’un seul Snapdragon 870 alimente la dixième place vivo S15.

Le segment de milieu de gamme sur la main est dominé par les appareils alimentés par Qualcomm avec les deux meilleurs scores appartenant à une paire de téléphones Snapdragon 778G d’iQOO – l’iQOO Z6 et l’iQOO Z5 tandis que le Snapdragon 7 Gen 1 Oppo Reno8 Pro 5G arrive en troisième position.

La source (en chinois)