Asus ROG Phone 6D Ultimate aura le meilleur refroidissement de tous les téléphones ROG

Asus dévoilera officiellement le ROG Phone 6D Ultimate le 19 septembre, et selon les rumeurs passées, il sera rejoint par le ROG Phone 6D. La marque a déjà confirmé que l’Ultimate sera alimenté par le SoC Dimensity 9000+ de MediaTek, et aujourd’hui, elle amplifie les taquineries en révélant que le ROG Phone 6D Ultimate disposera également d’un système de refroidissement sans précédent, qui “permet une circulation d’air contrairement à n’importe quel téléphone ROG auparavant”. “. Voyez par vous-même ci-dessous.

La technologie thermique ULTIMATE arrive le 19 septembre ! Le ROG Phone 6D Ultimate sera doté d’un nouveau système de refroidissement avancé qui permet une circulation de l’air comme aucun autre téléphone ROG auparavant. Vous ne voulez pas le manquer ▶️ https://t.co/zYjln8DYT8#ROG # ROGPhone6D Ultimate pic.twitter.com/ZFeoc6sYhd – ROG mondial (@ASUS_ROG) 2 septembre 2022

Le ROG Phone 6D est également susceptible d’être équipé d’un chipset MediaTek – peut-être le même Dimensity 9000+, peut-être la version non “+”, nous verrons, mais nous basons tout cela sur l’hypothèse que le “D” dans le nom signifie “Dimension”.

Sur la base des looks que nous avons vus dans une fuite des rendus des deux modèles, nous pouvons probablement également supposer en toute sécurité que le ROG Phone 6D est mieux considéré comme la version Dimensity du ROG Phone 6, tandis que le ROG Phone 6D Ultimate serait le Dimensity -correspondant alimenté au ROG Phone 6 Pro.

Tout sera officiellement révélé dans un peu plus de deux semaines – mais en attendant, Asus pourrait publier de nouveaux teasers, et nous les partagerons avec vous au fur et à mesure.