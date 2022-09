Asus ROG Phone 6D fait ses débuts avec Dimensity 9000+, 6D Ultimate ajoute un portail AeroActive unique

Après des semaines de taquineries, Asus a finalement dévoilé les ROG Phone 6D et 6D Ultimate – les homologues alimentés par Dimensity des ROG Phone 6 et 6 Pro. Pour tirer le meilleur parti des performances du chipset Mediatek, Asus a conçu un système de refroidissement révolutionnaire, même selon ses propres normes élevées.

ROG Phone 6D à gauche, 6D Ultimate à droite

Le 6D et le 6D Ultimate fonctionnent tous deux sur le chipset MediaTek Dimensity 9000+. L’une des différences entre le 6D standard et la variante Ultimate est la mémoire disponible. L’Ultimate va jusqu’à 16 Go/512 Go, tandis que l’édition standard va jusqu’à 16 Go/256 Go.

Les deux combinés partagent le panneau OLED de 6,78 pouces avec une profondeur de couleur de 10 bits, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et des capacités HDR10+ – c’est également le même que la gamme ROG Phone 6 d’origine.

Le département de la caméra reste inchangé – capteur 50MP 1/1,56″ avec pixels de 1,0 µm et objectif f/1,9 sur l’unité principale rejoint par 13 MP f/2,2, tireur ultra large et caméra macro 5MP. La caméra selfie a un capteur 12MP.

La capacité de la batterie est également la même – 6 000 mAh prenant en charge jusqu’à 65 W de charge rapide via USB Power Delivery.

La conception est également en grande partie inchangée. L’édition 6D Ultimate reçoit un écran PMOLED couleur ROG Vision à l’arrière, tandis que l’édition standard se contente d’un logo ROG éclairé par LED RVB.

Même les accessoires des ROG Phone 6 et 6 Pro sont compatibles avec les nouveaux 6D et 6D Ultimate.

Cependant, le ROG Phone 6D Ultimate est livré avec un portail AeroActive unique à l’arrière. Le portail AeroActive donne un chemin direct vers les composants de refroidissement internes du téléphone avec une charnière motorisée. Il soulève l’ensemble et ouvre automatiquement une voie respiratoire lorsque l’AeroActive Cooler 6 est connecté. Cela permet au ventilateur de dissiper la chaleur beaucoup plus efficacement, conduisant à des performances soutenues sans précédent.



Accessoire AeroActive, ROG Phone 6D Ultimate, ROG Phone 6D

Asus propose le duo ROG Phone 6D uniquement dans une seule couleur Space Grey. Le vanilla 6D commence à 799 £ au Royaume-Uni tandis que la modification Ultimate demande au moins 1 199 £ mais est livrée avec un accessoire AeroActive Cooler 6, qui coûte environ 89 €.