Asus ROG Phone 6D avec Dimensity 9000+ apparaît sur AnTuTu

Asus a lancé la série ROG Phone 6 en juillet et le téléphone Pro a rapidement remporté la couronne AnTuTu à la fin du mois. Maintenant, une version encore plus puissante est apparue en ligne avec des résultats de référence légèrement meilleurs, et les rapports indiquent que le nouvel appareil s’appellera ROG Phone 6D, alimenté par un Dimensity 9000+.

Le score de 1 146 594 pour le téléphone avec le numéro de modèle ASUS_AI2203_D peut être non officiel et une valeur aberrante en termes AnTuTu, mais il reste 2 à 3 % de plus que le même ROG Phone 6 Pro, alimenté par un Snapdragon 8+ Gen 1.

Plus important encore, le processeur a marqué plus de 290 000, soit environ 15 % de mieux que n’importe quel chipset Qualcomm jamais enregistré. Le score total est la somme de quatre composants clés : CPU, GPU, mémoire, interface utilisateur et expérience.

Asus reste silencieux sur tout nouveau lancement de téléphone ROG, mais nous nous attendons à ce que le 6D arrive bientôt, car l’appareil était déjà certifié à 3C avec une charge rapide de 65 W.

La source (en chinois) | Passant par