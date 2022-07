Asus ROG Phone 6 Date de sortie, prix et spécifications

Après des mois de spéculation, Asus a enfin dévoilé la prochaine génération de ses téléphones de jeu haut de gamme. Les ROG Phone 6 et 6 Pro ont été lancés lors d’un événement dans le Taiwan natal de l’entreprise, mais les deux sont lancés dans le monde entier.

Asus n’a pas dévié de son objectif de fournir l’expérience de jeu mobile ultime avec les nouveaux combinés, et il y a quelques mises à niveau clés dont il faut parler. Voici tout ce que vous devez savoir sur la série ROG Phone 6.

Date de sortie de l’Asus ROG Phone 6

Asus a officiellement annoncé les ROG Phone 6 et 6 Pro lors d’un événement dédié le 5 juillet. Voici comment regarder le discours d’ouverture si vous l’avez manqué.

Les précommandes au Royaume-Uni, en Europe et à Taïwan sont disponibles dès maintenant via le site Web Asus ROG, les appareils devant commencer à être expédiés début septembre. Nous mettrons à jour cet article une fois qu’une date de sortie spécifique sera révélée.

Cependant, vous attendrez encore un peu aux États-Unis. Asus a confirmé qu’il y aura un événement de lancement ROG Phone 6 séparé, mais on ne sait pas quand à ce stade. Mais les ROG Phone 5S et 5S Pro ont mis près de trois mois à arriver aux États-Unis et en Europe, il devrait donc s’agir d’une amélioration cette fois-ci.

Tarification du téléphone Asus ROG 6

Jusqu’à présent, nous n’avons confirmé que les prix des ROG Phone 6 et 6 Pro au Royaume-Uni et en Europe :

ROG Phone 6 (12 Go de RAM, 256 Go de stockage) – 899 £ / 999 € (environ 1 090 $)

ROG Phone 6 (16 Go de RAM, 512 Go de stockage) – 999 £ / 1 149 € (environ 1 090 $)

ROG Phone 6 Pro (18 Go de RAM, 512 Go de stockage) – 1 099 £ / 1 299 € (environ 1 090 $)

Les conversions directes sont très peu probables aux États-Unis, de sorte que les chiffres convertis ci-dessus varieront légèrement. Pour le contexte, le ROG Phone 5S standard coûte 999/1 099 $ au lancement, le 5S Pro atteignant 1 099 £/1 299 $. La série ROG Phone 5 avait un troisième modèle, le 1 299 € 5 Ultimate, mais il n’y a aucun signe de son successeur.

Spécifications et fonctionnalités de l’Asus ROG Phone 6

Ce prix cimente les ROG Phone 6 et 6 Pro dans la fourchette de prix premium, et ce sont les téléphones de jeu les plus chers que vous puissiez acheter. Asus tente de justifier cela en équipant les deux téléphones de spécifications haut de gamme.

Pour la plupart des gens, la mise à niveau la plus excitante est le passage au tout nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1 sur les deux téléphones. Ce ne sont que les deuxième et troisième téléphones à utiliser le nouveau processeur phare de Qualcomm, après le Xiaomi 12 Ultra. Mais la série ROG Phone 5 utilisait le Snapdragon 888+, il s’agit donc de deux générations plus récentes. Il est disponible avec 12 ou 16 Go de RAM sur le ROG Phone 6 standard, mais 18 Go est votre seule option sur le Pro. Les téléphones prennent en charge la double SIM mais pas le stockage extensible, vous devrez donc vous contenter de 256/512 Go sur le 6 ou 512 Go uniquement sur le 6 Pro.

Le nouveau téléphone ROG 6. Asus

Les deux téléphones ont toujours un écran AMOLED FHD + (2448 × 1080) de 6,78 pouces, mais le taux de rafraîchissement est maintenant de 165 Hz. Cela représente une augmentation de 144 Hz sur la série ROG Phone 5 et rejoint les Red Magic 7 et 7 Pro en tant que téléphones à taux de rafraîchissement le plus élevé que vous puissiez acheter. Cependant, il reste avec le même taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz – c’est beaucoup plus bas que celui que vous trouverez sur les téléphones de Nubia.

Le jeu sur un écran aussi dynamique affecte inévitablement la durée de vie de la batterie, mais Asus est resté avec la même cellule de 6 000 mAh qu’auparavant. Cependant, il est peu probable que le passage de 144 Hz à 165 Hz affecte l’excellente autonomie de la batterie que nous avons vue dans le ROG Phone 5s Pro. Vous obtenez également un chargeur 65W inclus dans la boîte.

Les ROG Phone 6 et 6 Pro ont tous deux des configurations de caméra identiques. Cela signifie un objectif principal de 50Mp, un objectif ultra large de 13Mp et un objectif macro de 5Mp à l’arrière, ainsi qu’une caméra frontale de 12Mp. Ce dernier peut être utilisé pour le déverrouillage du visage, mais vous vous fierez probablement au capteur d’empreintes digitales sous-écran à la place.

Mis à part plus de RAM, la seule autre différence sur le Pro est l’écran secondaire «ROG Vision» à l’arrière. Il peut être utilisé pour afficher le pourcentage de batterie, les appels entrants et des informations sur les accessoires que vous avez connectés. Mais contrairement à l’écran externe du Galaxy Z Flip 3, il ne peut pas afficher vos notifications. Sur le téléphone ordinaire, il n’y a qu’un logo éclairé par un éclairage RVB.

Les téléphones sont livrés sous Android 12, mais Asus a introduit sa gamme habituelle de modifications logicielles spécifiques aux joueurs. Il ne s’engage également que sur deux mises à jour majeures d’Android, ce qui suggère qu’il obtiendra Android 13 et un de plus.

À 228 g, les 6 et 6 Pro sont parmi les combinés les plus lourds que vous puissiez acheter. Cela peut être encore augmenté en connectant une large gamme d’accessoires, y compris la manette de jeu Kunai 3 et AeroActive Cooler 3. Cependant, ce sont des extras optionnels qui doivent être achetés séparément.

Asus

En attendant la sortie des téléphones, consultez notre guide des meilleurs téléphones de jeu pour voir à quoi les ROG Phone 6 et 6 Pro seront confrontés.