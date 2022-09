Asus ROG Phone 6 Batman Edition annoncé

La toute nouvelle série Asus ROG Phone 6D a été annoncée plus tôt dans la journée, mais Asus propose également des éditions spéciales Batman du ROG Phone 6 standard et du nouveau modèle 6D alimenté par Dimensity 9000+, doté de métamorphoses de super-héros.

En commençant par la boîte, vous obtenez une mallette de transport Batman à coque rigide avec plusieurs accessoires sur le thème de Batman, dont un Batman Aero Case, une broche d’éjection Batman SIM et un projecteur de signal de chauve-souris LED qui vous permet de projeter le célèbre signal de chauve-souris sur n’importe quelle surface.

Passons au téléphone qui apporte les mêmes spécifications que le ROG Phone 6/6D classique, mais avec quelques modifications de conception, notamment un logo RVB Batman à l’arrière. Le téléphone correspond à l’esthétique Batman avec sa couleur noire nocturne et Asus a également ajouté des thèmes Batman personnalisés, des fonds d’écran animés, des animations de charge et des options d’affichage permanent (AOD).

Asus ROG Phone 6D Batman Edition (Dimensity 9000+) coûtera 1 199 € dans sa seule version de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en Europe, au Royaume-Uni et dans les régions en dehors des États-Unis et du Canada où le téléphone sera équipé du Snapdragon 8+ Gen 1 ébrécher.

Asus n’a pas encore partagé de détails sur le prix et la disponibilité de l’édition ROG Phone 6 Batman alimentée par Snapdragon 8+ Gen 1.

