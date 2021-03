Nous vous avons déjà présenté notre examen détaillé du ROG Phone 5, mais nous avons également reçu un ROG Phone 5 Ultimate au maximum avec une RAM ridicule de 18 Go et un stockage de 512 Go. Cela nécessite un traitement pratique rapide pour voir à quel point les deux éditions sont différentes et, plus important encore, ce que l’édition Ultimate a pour elle.

Pour commencer, les spécifications de base restent inchangées – un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un Snapdragon 888 et une batterie de 6 000 mAh avec une charge de 65 W. Ce que vous obtenez sur l’édition Ultimate est un écran PMOLED monochrome ROG Vision à l’arrière qui peut afficher des alertes de notification, des animations, des images ou simplement représenter votre site Web préféré comme nous avons décidé de le faire.

Les deux boutons tactiles arrière programmables et pris en charge dans des jeux comme PUBG Mobile sont un autre ajout plus fonctionnel. Ceux-ci font partie du panneau arrière du téléphone et sont situés sous le mini écran ROG Vision et à côté du capteur de la caméra. En bref, vous obtenez la fonction de déclenchement L2 / R2 trouvée sur la plupart des contrôleurs de jeu. Les déclencheurs latéraux ultrasoniques situés sur le côté droit du cadre sont toujours présents ici.

Le ROG Phone 5 Ultimate est également livré avec l’AeroActive Cooler 5 qui, selon Asus, peut réduire la température de surface de l’appareil de 15 ° C et la température du chipset de 10 ° C. Il y a aussi un ensemble astucieux de boutons d’épaule physiques sur la glacière, ainsi qu’une prise casque et une béquille. Un autre avantage supplémentaire est l’étui de protection transparent qui comporte une découpe pour l’écran ROG Vision et des boutons tactiles arrière.

Le ROG Phone 5 Ultimate est uniquement proposé dans le Clone Trooper Matte White qui a une finition satinée par rapport à celle brillante du ROG Phone 5. vanilla. Il est vraiment étrange d’utiliser un appareil avec 18 Go de RAM LPDDR5 lorsque votre ordinateur portable de travail uniquement dispose d’un maigre emplacement de 8 Go ou 16 Go, mais tel est le monde des téléphones de jeu en 2021. Les 512 Go de stockage au maximum semblent exagérés, mais gardez à l’esprit qu’ils ne sont pas extensibles, alors Asus s’est assuré que vous en avez assez pour accueillir tout le contenu multimédia de vos jeux. ici.

Dans l’ensemble, le ROG Phone 5 Ultimate est une alternative plus flashy au déjà excellent ROG Phone 5. Les 18 Go de RAM, les boutons tactiles arrière et l’écran ROG Vision valent-ils la prime? C’est aux acheteurs individuels de décider.

En attendant, consultez notre examen complet du ROG Phone 5 pour voir comment le matériel s’est comporté lors de nos tests et notre verdict sur le dernier téléphone de jeu d’Asus.