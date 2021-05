Asus ROG Phone 5 maintenant disponible aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez maintenant acheter le ROG Phone 5 directement sur la boutique en ligne Asus (lien ci-dessous) pour 1000 $. Asus ne vend que la version 16/256 Go pour le moment. Le smartphone est déverrouillé et compatible avec AT&T, T-Mobile et la plupart des réseaux MVNO.

Le téléphone ROG est la dernière itération de la gamme de jeux Asus et dispose d’un énorme écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le chipset phare Snapdragon 888 et une batterie de 6000 mAh avec une charge de 65 W. Vous obtenez également des zones tactiles sensibles à la pression et un panneau lumineux RVB à l’arrière.

Si vous avez besoin de vous rafraîchir sur ce que le ROG Phone 5 apporte à la table, dirigez-vous vers notre critique écrite ou consultez notre description vidéo ici.

