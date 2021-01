Le battage médiatique entourant le prochain téléphone ROG d’ASUS augmente de jour en jour et la dernière fuite nous montre le téléphone de l’arrière vers l’avant aux côtés de son nouvel écran secondaire. Oui, le ROG Phone 5 de cette année (nom encore provisoire) aura un petit écran secondaire à l’arrière qui peut afficher différents types de modèles et de notifications. Les deux utilisations de démonstration affichent des alertes pour les jeux et les appels entrants.

Nous pouvons également voir l’écran principal pendant une brève seconde, ce qui confirme que le nouveau téléphone ROG est livré avec des cadres supérieurs et inférieurs symétriques, comme sur le ROG Phone 3, bien qu’ils semblent un peu plus minces cette fois-ci.







ROG Phone 5 avant et arrière

Le prochain téléphone ROG devrait contenir un affichage de taux de rafraîchissement de 144 Hz, un chipset Snapdragon 888 et une batterie de 6000 mAh avec une charge de 65 W. Plus de détails apparaîtront sûrement dans les jours et semaines à venir, alors restez à l’écoute.

La source (en chinois) | Via