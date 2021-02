Asus ROG Phone 5 devrait arriver en mars, SoC Qualcomm Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM attendus

Le fabricant d’ordinateurs taïwanais Asus lancera cette année le successeur du ROG Phone 3. Des rapports ont précédemment suggéré qu’Asus sautera la nomenclature ROG Phone 4 pour le prochain téléphone ROG et le nommera ROG Phone 5. Désormais, un pronostiqueur a suggéré que la société pourrait lancer l’Asus ROG Phone 5 dès le mois prochain.

Alors qu’Asus n’a lui-même rien annoncé sur le ROG Phone 5, le smartphone a récemment fait surface dans plusieurs listes de certification et de référence, faisant allusion aux spécifications possibles du smartphone. L’Asus ROG Phone 5 sera le premier smartphone Asus à être alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. La dernière fuite provient du pronostiqueur connu Mukul Sharma, qui a suggéré lors du lancement imminent de l’Asus ROG Phone 5. Sharma affirme que l’Asus ROG Phone 5 arrivera en Inde en mars mais n’a pas fourni de date de lancement exacte.

L’Asus ROG Phone 5 est apparu sur plusieurs plates-formes de certification ces derniers temps. Le smartphone a été repéré avec le même numéro de modèle, ASUS_I005DA sur le site de certification chinois TENAA ainsi que sur le site de référence Geekbench.

Selon des rapports antérieurs, le smartphone serait livré avec un écran de 6,78 pouces et une batterie de 6000 mAh. De plus, l’Asus ROG Phone 5 serait alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, associé à jusqu’à 16 Go de RAM. Le ROG Phone 5 devrait également être livré avec Android 11 prêt à l’emploi.