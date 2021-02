Asus ROG Phone 5 Date de sortie, rumeurs de prix et de fonctionnalités

La série Asus ROG Phone a sans doute été à la tête de l’espace des téléphones de jeu au cours des dernières années, offrant les téléphones de jeu phares les plus chers du marché, tandis que ses rivaux se sont souvent livrés à des prix inférieurs.

Nous avons eu trois téléphones ROG jusqu’à présent, et nous attendons le quatrième bientôt – même si cela peut vous surprendre d’apprendre qu’il ne s’appellera pas le ROG Phone 4, mais le ROG Phone 5.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Pourquoi s’appelle-t-il le ROG Phone 5 et non le ROG Phone 4?

Alors que le dernier téléphone ROG était le troisième modèle, la prochaine entrée s’appellera le ROG Phone 5, initialement confirmé par Asus par le biais d’un message social Weibo, célébrant un partenariat avec Tencent.

Bien que sauter un nombre puisse sembler étrange au début, dans la culture chinoise, taïwanaise et également japonaise, 4 est considéré comme un nombre malchanceux – en partie parce que le mot pour «quatre» sonne comme le mot pour «mort».

On pense que c’est pour cette raison que OnePlus a sauté le numéro lors de la publication d’un suivi du OnePlus 3T et pourrait avoir quelque chose à voir avec la sortie du Xperia Z4 de Sony en tant que Xperia Z3 + sur certains marchés.

Quand l’Asus ROG Phone 5 sortira-t-il?

À la suite de son message d’annonce Weibo, confirmant le nom, Asus a ensuite lancé un microsite dédié au ROG Phone 5, qui au moment de la rédaction de cet article présente un compte à rebours réglé pour aboutir au téléphone. 10 mars dévoilement; prévue à 11h GMT (ou 6h à New York et 19h à Taipei).







Pour référence, l’Asus ROG Phone 3 a été annoncé en juillet 2020 et a été officiellement lancé aux États-Unis en septembre.

Bien que cette fenêtre de lancement initiale puisse concerner uniquement Taiwan et la Chine, quelques pronostiqueurs ont suggéré qu’un lancement indien pourrait également tomber en mars 2020.

Il convient de noter pour les lecteurs britanniques que le ROG Phone 3 n’a jamais été lancé dans la région – bien que les précédents téléphones ROG l’aient fait – nous ne savons donc pas si le ROG Phone 5 arrivera ou non en Grande-Bretagne.

Combien coûtera l’Asus ROG Phone 5?

Une chose est sûre, ce ne sera pas bon marché. Le ROG Phone 3 avait un prix de vente conseillé de 999 € (soit environ 900 £) en Europe et de 1000 $ aux États-Unis pour le modèle de base livré avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que la version 16 Go coûtait 1099 € (environ 1000 £) ou 1100 $.

Cela a rendu l’Asus ROG Phone 3 un peu plus cher que le Black Shark 3 (qui se vend 539 £ / 599 $) et le Red Magic 5G (que vous pouvez acheter pour 539 £ / 579 $).

Si Asus ressent le besoin de prendre ces appareils à un prix inférieur est inconnu pour le moment, nous dirions donc que vous feriez mieux de vous préparer pour un autre coup de 1000 £ / 1000 £ / 1000 € sur le portefeuille, alors si c’est moins cher, vous aurez l’impression d’avoir économisé de l’argent.

À quelles spécifications pouvons-nous nous attendre sur le prochain téléphone ROG?

Les informations sur le prochain appareil ROG se développent lentement et nous avons maintenant une très bonne idée de ce à quoi le téléphone ressemblera, ainsi qu’une bonne compréhension de ses composants internes.

Asus a taquiné le futur smartphone via Weibo (en chinois) et promet une expérience améliorée, représentant un contour presque sans lunette d’un smartphone – seul le bas de l’écran a un léger menton. Alors que certains suggèrent qu’il ne fait que taquiner le contour du téléphone lui-même, les détails supplémentaires de l’affichage suggèrent que nous pourrions voir un ROG Phone 5 presque sans lunette.

Par ailleurs, WHYLAB sur Weibo, a servi un aperçu convaincant de l’arrière de ce que l’on pense être le prochain téléphone ROG.











Source: WHYLAB sur Weibo



Cette photo met également en évidence que la triple caméra arrière de ce téléphone comprend un capteur Bayer quad 64Mp (ce qui implique un binning de 4 à 1 pixels) et montre un nouveau bouton matériel rouge dans le coin inférieur droit, supposé activer le jeu dédié du téléphone. mode et peut également servir des fonctionnalités supplémentaires pendant le jeu.

Nous avons eu un regard plus officiel sur le téléphone des deux côtés grâce à son apparition sur le système de certification chinois TENAA. Notez qu’il existe deux versions différentes présentées ici: le téléphone principal à gauche et une version Tencent à droite, qui comprend différents détails arrière et une matrice LED.







La matrice LED est cool, mais c’est l’édition standard du téléphone qui obtient les choses vraiment excitantes. Ce qui est apparu pour la première fois dans une vidéo pratique divulguée (également partagée via WHYLAB sur Weibo), c’est que l’élément au milieu du dos du téléphone est en fait un écran couleur qui semble être conçu pour afficher les notifications de jeux et d’appareils. ; au moins c’est la fonctionnalité démontrée dans le clip de sept secondes (illustré ci-dessous).







Le clip met également en évidence un ensemble de lunettes plus équilibré autour de l’écran.

En ce qui concerne le contenu du téléphone, des détectives Internet aux yeux d’aigle ont repéré un nouvel appareil portant le numéro de modèle ASUS_I005DA sur Geekbench, qui a été ajouté le 8 décembre.







Le ROG Phone 3 portait le numéro de modèle ASUS_I003DA, il semble donc probable que ce soit le successeur. La « carte mère » est signalée dans le test comme portant le nom « Lahaina », que nous savons maintenant être le nom de code du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm.

Ailleurs dans le test, nous voyons 8 Go de RAM installés sur l’appareil, bien qu’une liste Geekbench ultérieure avec le même numéro de modèle dispose de 16 Go de RAM – plus conforme à nos attentes. Cette liste a également affiché des scores plus élevés de 1 131 et 3 729 respectivement, montrant l’impact de ces 8 Go supplémentaires de mémoire.

Tel que repris par SparrowNews, l’organisme de certification chinois 3Cs a également une liste de ce que l’on pense être le prochain téléphone ROG (sous le numéro de certificat 2021011606363356), qui fait référence à la 5G, à la capacité de la batterie et aux vitesses de charge; cité comme pointant à 6000mAh et jusqu’à 65W, si cette entrée est correcte.







Certaines de ces spécifications sont sauvegardées par la liste TENAA du téléphone. Il mentionne spécifiquement la prise en charge de la 5G, la double carte SIM et une batterie de 5960 mAh – en fait composée de deux cellules de 3000 mAh, une approche courante pour aider à atteindre des vitesses de charge rapides.

La liste TENAA confirme également un écran de 6,78 pouces, avec des dimensions hors tout de 172,834 x 77,252 x 10,29 mm, et que le téléphone fonctionnera sous Android 11.

Ces dimensions rendent le téléphone légèrement plus grand que le ROG Phone 3, ce qui est logique étant donné que l’écran est un saut décent par rapport au panneau précédent de 6,59 pouces. Nous ne savons pas encore quelle résolution il offrira, mais nous nous attendons à ce qu’il offre à nouveau un taux de rafraîchissement d’au moins 144 Hz.

Une dernière curiosité est que le téléphone peut vraiment exceller en matière d’audio. Le nouveau téléphone a obtenu un score de 79 dans le benchmark DxOMark Audio relativement récent, détrônant le Xiaomi Mi 10 Ultra (sur 76) pour la première place.







Grâce à ses quatre microphones, sa prise casque et ses deux haut-parleurs frontaux, le ROG Phone 5 a obtenu d’excellents résultats à la fois pour l’enregistrement et la lecture. DxOMark note que le téléphone a obtenu des sous-scores de premier ordre pour la dynamique, la distorsion spatiale et les artefacts, bien que ses faiblesses soient des basses légèrement ternes et un volume maximum inférieur à celui de certains concurrents.

Revenez régulièrement à cet article, car nous le mettrons à jour lorsque d’autres nouvelles apparaîtront. En attendant, consultez notre tour d’horizon des meilleurs jeux Android de tous les temps pour vous tenir occupé.

