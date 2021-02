Asus ROG Phone 5 arrive le 10 mars

Hier, Asus a confirmé que son prochain téléphone ROG s’appellera ROG Phone 5 en sautant le numéro 4, et aujourd’hui, la société a révélé que le ROG Phone 5 serait dévoilé le 10 mars.

Asus a mis en place une page d’événement sur son site Web avec un compte à rebours avant l’événement de lancement. Il débutera à 19h (UTC + 8) à Taipei et à 12h (UTC + 1) à Berlin. Et si vous êtes à New York, il commencera à 6h (UTC-5) le 9 mars.

La page de l’événement ne divulgue rien sur le ROG Phone 5, mais Geekbench a révélé que le smartphone fonctionnera sous Android 11 et aura un SoC Snapdragon 888 à la barre avec deux options de RAM – 8 Go et 16 Go.

Le smartphone a également été répertorié dans la base de données de TENAA avec un écran AMOLED de 6,78 pouces, une prise en charge de la 5G et une batterie à deux cellules de 6000 mAh, qui, selon 3C, se chargera jusqu’à 65 W.



Asus ROG Phone 5 sur TENAA

Notez que nous parlons du ROG Phone 5 avec le code de modèle I005DA. Il existe une autre variante portant la désignation de modèle I005DB, qui devrait arriver sur les marchés mondiaux avec des spécifications similaires.



I005DB à gauche et I005DA à droite

Avec l’événement de lancement dans deux semaines, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le ROG Phone 5 dans les prochains jours.

La source