Asus semble travailler sur le successeur d’Asus ROG Phone 3 qui pourrait être lancé sous le nom d’Asus ROG Phone 5 (ou Asus ROG Phone 4). Récemment, un nouveau smartphone Asus considéré comme le dispositif de jeu ROG de nouvelle génération est apparu sur les sites Web de certification TENAA, MIIT, Geekbench et 3C, ce qui indique son lancement prochain. Toutes les certifications ont également mis en évidence certaines des spécifications qui incluent la configuration de la triple caméra arrière, le SoC Qualcomm Snapdragon 888, etc. Asus n’a pas encore confirmé le développement du nouveau smartphone.

En commençant par la liste Geekbench, l’Asus ROG Phone 5 qui porte prétendument le numéro de modèle ASUS_I005DA a atteint un score de test monocœur de 1081, tandis que le score de test multi-cœur est indiqué comme 3584. Le téléphone est également dit pour emballer l’octa- chipset Snapdragon 888 sous le capot, accompagné de 8 Go de RAM, selon la liste. Le smartphone de jeu Asus de nouvelle génération est censé fonctionner sur Android 11 prêt à l’emploi. Selon la liste MIIT, le prétendu Asus ROG Phone 5 dispose d’un écran de 6,78 pouces et d’une batterie double cellule de 6000 mAh (composée de deux batteries de 3000 mAh). On dit en outre que le dispositif mesure 172,834 de hauteur et 10,29 mm d’épaisseur.

Le même numéro de modèle est apparu sur le site de certification TENAA qui contient en outre des images du smartphone. Selon la liste, l’Asus ROG Phone 5 (ou l’Asus ROG Phone 4) peut être livré avec trois caméras arrière – similaires à l’Asus ROG Phone 3. Les images taquinent davantage la matrice de points Aura Lighting qui montre le logo ROG, à la panneau arrière. De plus, le site Web TENAA indique que l’appareil ASUS prendrait en charge la connectivité 5G. D’autre part, la liste 3C montre que le téléphone est livré avec une technologie de charge rapide de 65 W. Récemment, la vidéo du prétendu Asus ROG Phone 5 a également fait surface en ligne. Le téléphone aurait un affichage du taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Pour rappel, l’Asus ROG Phone 3 est doté d’un écran Full HD + de 6,59 pouces et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865+, d’une configuration de triple caméra arrière comprenant la caméra principale de 64 mégapixels et d’une batterie de 6000 mAh.