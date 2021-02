Un appareil Asus portant la désignation de modèle I005DA et supposé être le ROG Phone 5 a été repéré sur Geekbench en décembre dernier avec 8 Go de RAM. Maintenant, sa variante de 16 Go de RAM est apparue dans la base de données de référence, atteignant respectivement 1131 et 3729 points dans les tests monocœur et multicœur, ce qui est supérieur à ce que le modèle de RAM 8 Go a obtenu.

Comme la variante de 8 Go de RAM, la version 16 Go fonctionne également sous Android 11 et dispose d’un SoC Snapdragon 888 à la barre. Geekbench ne divulgue aucune autre spécification du ROG Phone 5, mais TENAA a révélé que le smartphone embarquerait une batterie double cellule de 6000 mAh, un écran AMOLED de 6,78 pouces et une prise en charge des réseaux 5G.



ROG Phone 5 sur TENAA

Le 3C chinois a confirmé que le ROG Phone 5 prendrait en charge une charge de 65 W, et des images et des vidéos divulguées ont révélé que le panneau arrière du smartphone abriterait une triple caméra reliée à un écran secondaire.

Nous n’avons toujours pas la date de lancement officielle du ROG Phone 5, mais une affiche teaser le mois dernier suggérait que le dévoilement aurait lieu entre la fin mars et la mi-avril de cette année.

