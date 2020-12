La gamme de téléphones Asus ROG centrée sur les joueurs possède des spécifications impressionnantes, notamment des écrans avec des taux de rafraîchissement élevés, mais à quoi devez-vous vous attendre du dernier ajout à la gamme lorsqu’il arrivera enfin?

Nous jetons un coup d’œil à toutes les rumeurs entourant l’Asus ROG Phone 4.

Quand le téléphone Asus ROG 4 sortira-t-il?

Bien qu’Asus n’ait pas encore confirmé le nouveau modèle, si nous regardons les entrées passées, nous pouvons construire une image du moment où il pourrait apparaître. L’Asus ROG Phone 3 a été annoncé en juillet 2020 et a été officiellement lancé aux États-Unis en septembre.

Malheureusement, Asus a choisi de ne pas rendre le modèle disponible au Royaume-Uni. Le modèle précédent a également été lancé en septembre (2019), il semble donc probable que l’Asus ROG Phone 4 suivra, bien qu’il ne soit pas clair si le nouveau combiné atteindra les côtes britanniques.

Si vous ne voulez pas attendre de voir si Asus adopte la même attitude qu’avec le ROG Phone 3, vous pouvez consulter notre tableau des meilleurs téléphones de jeu pour trouver une alternative.

Combien coûtera l’Asus ROG Phone 4?

Une chose est sûre, ce ne sera pas bon marché. Le ROG Phone 3 avait un prix de vente conseillé de 999 € (soit environ 900 £) en Europe et de 1000 $ aux États-Unis pour le modèle de base livré avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que la version 16 Go coûtait 1099 € (environ 1000 £) ou 1100 $.

Cela a rendu l’Asus ROG Phone 3 un peu plus cher que le Black Shark 3 (qui se vend 539 £ / 599 $) et le Red Magic 5G (que vous pouvez acheter pour 539 £ / 579 $).

Si Asus ressent le besoin de prendre ces appareils à un prix inférieur est inconnu pour le moment, nous dirions donc que vous feriez mieux de vous préparer pour un autre coup de 1000 £ / 1000 £ / 1000 € sur le portefeuille, alors si c’est moins cher, vous aurez l’impression d’avoir économisé de l’argent.

À quelles nouvelles fonctionnalités peut-on s’attendre sur l’Asus ROG Phone 4?

Les informations sur l’Asus ROG 4 sont assez rares pour le moment, la société ne confirmant même pas son existence à ce stade. Des détectives Internet aux yeux d’aigle ont repéré un nouvel appareil portant le nom ASUS_I005DA sur Geekbench, qui a été ajouté le 8 décembre.







Le ROG Phone 3 portait le nom d’ASUS_I003DA, il semble donc probable que ce soit le successeur. Le test indique que la « carte mère » porte le nom Lahaina, que nous savons maintenant être le nom de code du tout nouveau processeur Snapdragon 888 de Qualcomm.

Cela a du sens, car Asus préfère utiliser les puces les plus rapides disponibles à l’époque afin que les téléphones ROG puissent offrir d’excellentes performances de jeu.

Ailleurs dans le test, nous voyons 8 Go de RAM installés sur l’appareil. Ce serait une étape vers le bas par rapport aux options de 12 Go ou 16 Go du ROG Phone 3, il pourrait donc s’agir d’un appareil prototype ou Asus a-t-il développé une sorte de logiciel de gestion de mémoire amélioré?

Il n’y a aucune information sur les autres aspects du ROG Phone 4 présumé, à l’exception du fait qu’il devrait être livré avec Android 11, nous ne pouvons donc que supposer qu’Asus continuera avec le 6.59in 19: 5: 9 (2340 x 1080) 144Hz écran et batterie 6000mAh qui ont fait du ROG Phone 3 une telle bête de jeu.

Revenez régulièrement à cet article, car nous le mettrons à jour lorsque d’autres nouvelles apparaîtront. En attendant, consultez notre tour d’horizon des meilleurs jeux Android de tous les temps pour vous tenir occupé.

Ou si vous préférez un écran plus grand, notre meilleur guide d’ordinateur portable de jeu propose de nombreuses excellentes options.

