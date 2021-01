Asus a commencé sa campagne teaser ROG Phone 4 il y a quelques jours en partageant une affiche sur son compte officiel Weibo. La société taïwanaise n’a encore rien divulgué sur le smartphone, mais un pronostiqueur fiable Station de chat numérique a révélé que le ROG Phone 4 embarquerait une batterie à deux cellules de 6000 mAh et une charge de 60 W ou 65 W.



ROG Phone 2 (à gauche) et ROG Phone 3 (à droite)

Un appareil Asus avec la désignation de modèle I005DA – censé être le ROG Phone 4 – a été certifié par le 3C chinois avec une charge de 65 W et une connectivité 5G. Le même appareil a également été repéré sur Geekbench le mois dernier avec Android 11, Snapdragon 888 SoC et 8 Go de RAM.

Plus d’informations sur le ROG Phone 4 devraient bientôt apparaître.

La source (en chinois) | Via