Asus ROG Phone 3 obtient enfin la mise à jour Android 11

Alors que Google était occupé à tester la version bêta d’Android 12 pour ses Pixels au cours des derniers mois, Asus a fait la même chose pour le ROG Phone 3 de l’année dernière – uniquement avec Android 11. En fait, l’appareil orienté jeu a été bloqué. sur Android 10. Jusqu’à aujourd’hui.

Asus a publié un nouveau fichier de mise à jour du firmware sur son site Web qui fait enfin passer le ROG Phone 3 d’Android 10 à Android 11. Cependant, il y a une énorme mise en garde – cela n’est destiné qu’aux combinés vendus sur le marché taïwanais. Au moins pour l’instant.

La nouvelle version est étiquetée WW-18.0410.2105.133 et est un téléchargement de 2,72 Go. Il apporte tout ce que vous attendez d’une mise à jour Android 11, et en plus de cela, il y a un nouveau design ZenUI avec des applications intégrées remaniées. Le journal des modifications complet est trop volumineux pour être copié ici dans son intégralité, mais est disponible à la source liée ci-dessous (si vous cliquez sur le bouton « Afficher plus de description » à côté).

Espérons que le déploiement à Taïwan se passe bien et qu’Asus décide de lancer le nouveau logiciel dans d’autres parties du monde également. Peut-être qu’il peut le faire avant que Google ne publie Android 12 ? Nous devrons attendre et voir.

