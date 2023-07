Asus ROG Flow X13 jusqu’à 850 $ avec une énorme remise de 750 $

Si vous avez besoin d’une puissance de jeu dans un tout petit boîtier, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’Asus ROG Flow X13.

Cet ultraportable 13 pouces alimenté par Ryzen est peut-être sorti en 2021, mais il reste l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous puissiez acheter. Pour concurrencer Prime Day, Best Buy offre une réduction incroyable sur le dernier modèle : 750 $ de réduction, ce qui ramène le prix de la vignette à seulement 849,99 $.

Obtenez l’Asus ROG Flow X13 pour seulement 850 $ chez Best Buy

Pour près de 50% de moins que son prix de lancement, vous obtenez un processeur mobile AMD Ryzen 9 6900HS capable, 16 Go de RAM, 1 To de stockage SSD et une carte graphique RTX 3050 Ti respectable (sinon exactement haut de gamme). . Le reste de la machine n’est pas en reste non plus, avec un écran tactile 1920 × 1200 16:10 offrant 500 nits de luminosité et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela signifie que vous pourrez voir presque toutes les images de votre jeu.

Si vous avez besoin d’encore plus de puissance, le ROG Flow X13 est compatible avec les stations d’accueil ROG XG Mobile propriétaires d’Asus, qui peuvent booster les graphiques externes avec différents types de GPU complémentaires. Ce sont essentiellement des configurations eGPU personnalisées, mais elles sont suffisamment petites pour tenir dans un sac à dos si vous êtes sur la route.

Le Flow X13 peut également être mis à niveau par l’utilisateur avec plus de stockage, mais vous devrez trouver un petit lecteur M.2 de 30 mm. L’Addlink S91 est un bon choix, et il y a 26% de réduction sur la vente Prime Day d’Amazon.

