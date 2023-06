ASUS ROG Ally sera lancé en Inde le 12 juillet

ASUS a enfin annoncé la date de lancement de la console de jeu portable ROG Ally. L’appareil sera lancé officiellement le mercredi 12 juillet et sera disponible dans les magasins exclusifs ASUS, ASUS EShop et Flipkart.

En plus de cela, Flipkart organisera également une vente flash exclusive pour l’appareil le vendredi 7 juillet pour une journée seulement.

La ROG Ally est une console de jeu portable basée sur la plate-forme Windows. Il est doté du processeur AMD Ryzen Z1 Extreme avec un processeur Zen4 à 8 cœurs et un GPU Radeon RDNA 3 12CU avec une limite de puissance réglable de 9 à 30 W.

La console comprend également un écran VRR 1080p 120 Hz de 7 pouces, une mémoire LPDDR5 de 16 Go, un stockage PCIe 4.0 NVMe M.2 de 512 Go avec extension microSD, des haut-parleurs stéréo, une connectivité sans fil et une batterie de 40 Wh.

L’appareil est au prix de 69 990 INR. Une seule variante avec le processeur Z1 Extreme sera vendue au lancement. Les 200 premiers clients qui achètent le jour du lancement sur ASUS EShop ou ASUS Stores recevront également un étui ROG Ally gratuit.