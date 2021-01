Asus est monté sur scène lors du CES 2021 entièrement numérique pour dévoiler non seulement un ROG Zephyrus Duo 15 amélioré, un ROG Strix Scar 15 et un ZenBook Duo, mais aussi l’introduction du premier ordinateur portable de jeu ultra-fin 2-en-1 d’Asus, le ROG Flow X13.

Offrant un GPU discret intégré et la possibilité de se connecter à l’un des eGPU les plus lisses que nous ayons jamais vus, le Flow X13 est un ordinateur portable de jeu léger – mais ultra-premium – qui ne lésine pas sur les performances.

Le ROG Flow X13 arbore un profil mince, mesurant 15,75 mm d’épaisseur et 1,3 kg impressionnant.

C’est en partie grâce à la décision d’Asus de revêtir l’ordinateur portable ultraportable en alliage de magnésium, avec un effet ondulé qui couvre non seulement la coque extérieure mais tout le corps de l’ordinateur portable pour un joli look haut de gamme.

Cependant, il s’agit toujours d’un ordinateur portable de jeu, doté d’un design angulaire, d’un clavier éclairé RVB et de la marque ROG. Ce qui le rend intéressant, c’est qu’il dispose d’une charnière à 360 degrés, vous permettant de l’utiliser comme un ordinateur portable standard, ou vous pouvez l’utiliser en mode stand, en mode tente – qui augmente également le flux d’air pendant les sessions de jeu – ou même en mode tablette, complet avec support tactile et stylet.

En ce qui concerne l’écran 16:10 13 pouces protégé par Gorilla Glass, vous avez le choix entre [email protected] ou haute résolution [email protected] Le premier est idéal pour les joueurs, tandis que le second est davantage adapté aux créations, mais les deux ont été validés Pantone pour une grande précision des couleurs, et les deux prennent également en charge la synchronisation adaptative.







Bien sûr, c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte, et Asus n’y a pas lésiné non plus. Vous obtiendrez l’un des derniers processeurs mobiles Ryzen d’AMD aux côtés de l’un des derniers GPU mobiles RTX 30 Series de Nvidia, qui ont également été annoncés au CES 2021 plus tôt dans la journée.

Cela est associé à jusqu’à 32 Go de RAM DDR4, jusqu’à 1 To de stockage SSD et une gamme d’options de connectivité, notamment des ports USB-A, USB-C et HDMI, ainsi que le dernier Wi-Fi 6.

Asus n’a pas encore confirmé le CPU et le GPU, mais nous mettrons à jour cette section une fois que nous en saurons plus. Quelles que soient les spécificités, Asus est convaincu qu’il offrira une excellente expérience de jeu en déplacement, affirmant qu’il surpassera sa variante 2020 du Zephyrus G14 tout en offrant une autonomie de batterie de 11 heures plus longue.

Un domaine souvent négligé lorsqu’il s’agit d’ordinateurs portables de jeu est le chargeur; la plupart sont livrés avec une brique de chargement pas beaucoup plus petite que l’ordinateur portable lui-même, ce qui le rend difficile à transporter. Ce n’est pas le cas avec le chargeur USB-C PD 100 W du ROG Flow X13, avec une brique de charge relativement petite qui se glisse facilement dans un sac à dos ou un sac, et il fournira une charge de 60% en aussi peu que 39 minutes.

C’est impressionnant, mais ce n’est que lorsqu’il est associé au nouvel eGPU XG Mobile que l’ordinateur portable brille vraiment. La puissance embarquée est plus que suffisante pour jouer en déplacement, mais que se passe-t-il si vous voulez le connecter à un écran 4K? Ou plusieurs écrans? Le GPU intégré peut alimenter une résolution 4K, mais exécuter des jeux AAA à une fréquence constante de 60 ips peut s’avérer un peu aussi exigeant. C’est là que l’eGPU entre en jeu.







Le nouvel eGPU arbore un connecteur propriétaire qui, selon Asus, est plus rapide que Thunderbolt 3, permettant une bande passante plus élevée et donc de meilleures performances graphiques que les eGPU concurrents. L’eGPU est connecté à un adaptateur secteur de 280 W, ce qui lui permet non seulement d’alimenter l’eGPU, mais également le Flow X13, et il y a une multitude de ports sur l’eGPU – y compris plus de ports HDMI – vous permettant de connecter rapidement l’ordinateur portable à un ordinateur de bureau. expérience de jeu de niveau.

Comme le Flow X13, le nouvel eGPU est beaucoup plus petit et plus léger que les options existantes sur le marché, pesant 1 kg et 155 x 208 x 29 mm, et utilise un refroidissement par vapeur pour emballer dans un GPU mobile Nvidia RTX 30 pleine puissance.

Même si vous souhaitez le mettre dans le sac de votre ordinateur portable pour plus de puissance, la combinaison de l’eGPU et du Flow X13 totalise 2,3 kg, soit plus légère que certains ordinateurs portables de jeu seuls.

L’eGPU XG Mobile ne sera pas livré avec l’ordinateur portable par défaut, mais Asus étudie les options de bundle avant la sortie. Il n’y a pas de prix ou de date de sortie solides au Royaume-Uni pour le X13 Flow ou le XG Mobile eGPU disponible pour le moment, mais Asus a déclaré à plusieurs reprises qu’il était ultra-premium, alors ajustez les attentes en conséquence.