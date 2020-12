Le géant de la technologie taïwanais Asus est optimiste quant à l’expansion de sa présence dans le commerce de détail hors ligne, ajoutant environ 1000 points de vente au détail au cours de l’année prochaine, car il est témoin d’une forte demande continue dans les segments des consommateurs et des jeux, a déclaré un haut responsable de la société. La société, qui détenait 7,5% des parts du segment indien des PC au cours du trimestre de septembre (selon IDC), propose actuellement ses produits dans plus de 6000 points de vente au détail ainsi que sur des canaux en ligne.

«Après la levée du verrouillage, la demande continue d’être forte. À partir d’environ 2,5 lakh par mois, les ventes de l’industrie ont doublé et la tendance devrait se poursuivre pendant un certain temps alors que les gens continuent à travailler et à étudier à domicile», a déclaré Asus Arnold Su, responsable du secteur des ordinateurs grand public et des jeux en Inde (System Business Group), a déclaré à PTI. Il a ajouté que la société avait enregistré une croissance de 39% en octobre 2020 par rapport au même mois de l’année dernière.

Su a déclaré que le jeu avait été un moteur de croissance majeur dans le segment des PC grand public au cours des derniers mois, et en particulier pendant le mois festif d’octobre. « Nous souhaitons poursuivre sur cette lancée. L’une des raisons de notre solide performance est le rayonnement que nous avons réalisé ces derniers mois – en ligne et hors ligne. Nous avons 120 boutiques exclusives (Asus Exclusive Stores ou AES) en Inde, et sommes présent en boutique premium dans les magasins (100 fin septembre) et dans les petits points de vente dans différents points de vente », a-t-il précisé.

Il existe donc actuellement plus de 1 100 points de vente de ce type ainsi que 5 000 magasins traditionnels, ce qui porte le total à plus de 6 000 points de vente hors ligne à travers l’Inde. Asus avait, en février, commencé à intégrer ses partenaires de vente hors ligne sur une plate-forme numérique pour les aider à se connecter avec les clients. «Tous ces efforts portent leurs fruits et nous avons été en mesure d’accroître notre part sur le marché indien. Tout en continuant à nous concentrer sur la fourniture d’un vaste portefeuille de produits riche en fonctionnalités à tous les niveaux de prix, nous voulons également nous assurer que les clients peuvent facilement se procurer ces appareils », a déclaré Su.

Il a ajouté que la société travaillait à l’ajout d’environ 1 000 points de vente supplémentaires au cours des prochains trimestres. « Cela comprendra le fait de porter le nombre d’AES à 200 (contre 120), les boutiques haut de gamme à 2 000 (contre 1 100) ainsi que l’expansion des magasins de concessionnaires », a-t-il ajouté. Selon IDC, le marché des PC en Inde (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) a enregistré une croissance de 9,2% d’une année sur l’autre au cours du trimestre juillet-septembre 2020, expédiant 3,4 millions d’unités alors que la demande d’apprentissage en ligne et de travail à distance restait forte. .

Bien que le segment commercial ait eu très peu de projets gouvernementaux et éducatifs, le segment des consommateurs a enregistré son plus gros trimestre avec 2 millions d’expéditions, en hausse de 41,7 pour cent d’une année sur l’autre au cours dudit trimestre. HP est en tête du classement avec 28,2% de parts, suivi de Lenovo (21,7%), Dell Technologies (21,3%), Acer Group (9,5%) et Asus (7,5%) au cours du trimestre de septembre 2020.