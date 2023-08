Asus met en lumière l’outil de déverrouillage du chargeur de démarrage de Zenfone 9 et 10

Un utilisateur de Zenfone 9 a contacté le support technique d’Asus concernant le déverrouillage du chargeur de démarrage sur son smartphone, et en réponse, Asus a déclaré que le déverrouillage du chargeur de démarrage ne serait pas possible pour Zenfone 9 et Zenfone 10. L’outil de déverrouillage du chargeur de démarrage est également indisponible, ce qui suggère qu’Asus ne le ferait pas. n’autorise plus le déverrouillage du bootloader sur ses smartphones. Cependant, une réponse du représentant des relations publiques de la marque taïwanaise à Développeurs XDA‘ l’ancien rédacteur en chef Mishaal Rahman se veut rassurant, même si c’est encore flou.

Le contact des relations publiques d’Asus de Rahman a déclaré que le support client de l’entreprise « avait mal compris la situation » et que, bien que l’outil de déverrouillage soit actuellement indisponible, Asus « permet de déverrouiller » le chargeur de démarrage sur ses téléphones.

Asus Zenfone 10

C’est une bonne nouvelle, mais Asus n’a ni révélé la raison de l’indisponibilité de l’outil de déverrouillage du chargeur de démarrage ni fourni de délai pour la disponibilité de cet outil pour les Zenfone 9 et Zenfone 10, donc tout ce que les utilisateurs de ces smartphones peuvent faire correctement attend maintenant que la société de technologie taïwanaise publie à nouveau l’outil de déverrouillage du chargeur de démarrage.

