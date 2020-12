Le fabricant d’ordinateurs taïwanais Asus a lancé sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables ZenBook et VivoBook en Inde, alimentés par les processeurs Intel de 11e génération. Les nouveaux ordinateurs portables lancés par Asus sont les Asus ZenBook Flip S, Asus ZenBook Flip 13, Asus ZenBook 14, ZenBook 13, VivoBook Flip 14, VivoBOok S S13, VivoBook S S14, VivoBook S S15, VivoBook 14, VivoBook 15, etc. Certains de ces ordinateurs portables ont été lancés en septembre, mais font maintenant leur entrée sur le marché indien.

L’Asus ZenBook Flip S est le plus cher du lot, au prix de Rs 1,49,900 en Inde. L’ordinateur portable est livré avec un écran 4K UHD de 13 pouces avec 400 nits de luminosité maximale, une couverture DCI-P3 à 100% et un écran de validation Pantone avec prise en charge HDR. L’Asus ZenBook Flip S dispose d’un écran tactile NanoEdge 16: 9 à cadre mince et est alimenté par le processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération avec le processeur graphique Intel Iris Xe, associé à 16 Go de RAM LPDDR4X et 1 To de stockage SSD PCIe NVMe. L’Asus ZenBook Flip S sera vendu en Inde via Asus Exclusive stoes, Flipkart, Amazon, Reliance Digita, Vijay Sales, Croma et d’autres canaux hors ligne.

L’Asus ZenBook Flip 13 est également un ordinateur portable convertible dans la gamme et est au prix de Rs 94 990 et plus en Inde. L’ordinateur portable est livré avec un écran OLED Full HD de 13,3 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16: 9 et 400 nits de luminosité maximale. Les options de processeur de l’Asus ZenBook Flip 13 vont jusqu’à un processeur Intel i7-1165G7 de 11e génération et des graphiques Intel Iris Xe. De plus, les acheteurs peuvent opter pour jusqu’à 16 Go de RAM PDDR4X et 512 Go de stockage SSD NVMe avec 32 Go de stockage Intel Optane.

L’Asus ZenBook 14, d’autre part, est au prix de Rs 99 990 et plus dans le pays et sera vendu dans les magasins hors ligne et les magasins exclusifs Asus. L’ordinateur portable est livré avec un écran Full HD rétroéclairé par LED de 14 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16: 9 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le ZenBook 14 est également livré avec plusieurs options de configuration allant jusqu’à un processeur Intel i7 de 11e génération et un processeur graphique Nvidia GeForce MX450 avec 2 Go de mémoire GDDR6. L’ordinateur portable peut être configuré jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe NVMe.

L’Asus VivoBook Flip 14 est l’une des nouvelles offres les plus abordables d’Asus, au prix de Rs 51 990 et plus. L’ordinateur portable est disponible via les magasins hors ligne et les magasins exclusifs Asus. Il est livré avec un écran rétroéclairé par LED Full HD de 14 pouces avec une couverture NTSC de 45%. Sous le capot, il est livré avec un processeur Intel Core i3-1115G4 ou un processeur Core i5-1135G7 avec des graphiques Intel Iris Xe. Jusqu’à 8 Go de RAM DDR4 sont proposés et le stockage peut atteindre 512 Go de stockage SSD NVMe qui peut être mis à niveau jusqu’à 1 To.

L’Asus VivoBook S S13 coûte Rs 64990 en Inde et est livré avec un écran Full HD rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16: 9. L’ordinateur portable est alimenté par le processeur Intel Core i5-1135G7 avec des graphiques Intel Iris Xe, associé à jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD NVMe.

