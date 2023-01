Asus dévoile les premiers ordinateurs portables 3D au monde avec écrans OLED

Les téléviseurs 3D, les consoles de jeux et même les smartphones sont rapidement devenus un lointain souvenir, mais toutes les entreprises n’ont pas complètement abandonné la technologie – et je ne parle pas seulement du nouveau film Avatar.

Acer a présenté un ordinateur portable avec un écran 3D sans lunettes en 2021, et maintenant Asus a également sauté dans le train en marche et a décidé d’aller plus loin.

Au CES, la société a dévoilé les tout premiers ordinateurs portables 3D avec écrans OLED (Acer a plutôt opté pour l’écran LCD) : le ProArt Studiobook 16 3D OLED et le Vivobook Pro 16X 3D OLED. Les panneaux 16 pouces, 3200 × 2000 sur les deux offrent également des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 550 nits, ce qui en fait l’un des écrans de la plus haute qualité.

Mais c’est l’aspect 3D qui est le plus excitant ici. Les appareils peuvent basculer entre les modes 2D et 3D d’une simple pression sur un bouton, en utilisant la technologie de suivi oculaire pour donner l’impression que le contenu sort de l’écran vers vous.

J’ai eu l’occasion de tester le ProArt Studiobook brièvement avant l’annonce officielle, et c’était étonnamment bon. L’effet fonctionne mieux sur du contenu spécialement produit pour la 3D, avec des modèles de démonstration créés par Asus particulièrement impressionnants.

Le ProArt Studiobook 16 OLED 3D Asus

Bien sûr, presque tout le contenu vidéo existant est conçu pour les écrans 2D. L’ajout d’un effet 3D peut toujours être efficace dans certaines scènes, mais il semble souvent artificiel et peut nuire au contenu lui-même. Asus espère que davantage de producteurs et de réalisateurs reviendront à la réalisation de films et d’émissions de télévision conçus pour la 3D au cours des prochaines années, et espère en effet que ces ordinateurs portables rempliront une double fonction en tant qu’outils que les créateurs utiliseront pour produire ce travail en 3D.

Même dans son état actuel, les images sont restées fluides et les transitions étaient presque transparentes – la version Acer a parfois eu du mal avec les deux. Le ProArt Studiobook 16 ne fait pas tout, mais il ressemble à un pas en avant pour les ordinateurs portables 3D. Bien que je n’aie pas pu l’essayer, des spécifications identiques sur le Vivobook Pro 16X suggèrent qu’il sera tout aussi bon.

Il faudra cependant un certain temps à vos yeux pour s’adapter au mode 3D, en particulier si vous ne l’avez jamais expérimenté sur un écran plus petit auparavant. Mais une fois que vous le faites, cela semble vraiment immersif. Même en tant que panneau 2D ordinaire, c’est l’un des meilleurs écrans sur n’importe quel ordinateur portable. Il est riche, dynamique et offre d’excellents détails, ce qui en fait un excellent appareil de consommation de contenu.

Cependant, les spécifications haut de gamme suggèrent que les deux appareils sont capables de bien plus. Cela inclut le tout nouveau 13 d’Intele-gen sous le capot – en particulier, la série Core HX la plus puissante. Il est associé aux nouvelles cartes graphiques de la série Nvidia RTX 40, également annoncées au CES 2023.

Asus n’a pas mentionné de CPU et de GPU spécifiques, mais les Core i9-13950HX et RTX 4090 haut de gamme sont probablement des options. Outre jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 rapide et 8 To de stockage SSD sur les deux, les performances devraient être parmi les meilleures sur n’importe quel ordinateur portable.

Alors, en quoi les deux ordinateurs portables sont-ils réellement différents ? Essentiellement, l’appareil ProArt est présenté comme une station de travail mobile pour les créateurs, tandis que le Vivobook se concentre à la fois sur la création et le divertissement. Outre une conception légèrement différente, cela signifie que vous trouverez quelques fonctionnalités matérielles supplémentaires sur le Studiobook.

Le Vivobook Pro 16X OLED 3D Asus

Le plus appréciable est un pavé tactile haptique, qui prend également en charge directement la prise de notes grâce à son support de stylet. En l’absence de fonctionnalité convertible sur l’un ou l’autre des appareils (la charnière s’arrête à 180°), il s’agit d’un moyen plus simple de noter rapidement quelque chose pour plus tard.

Le cadran physique Asus d’autres appareils ProArt fait également son apparition ici, vous permettant de contrôler les paramètres et les options clés du système dans les applications créatives d’Adobe.

Cependant, de nombreuses autres fonctionnalités de base sont cohérentes sur les deux appareils. Cela comprend une batterie importante de 90 Wh, une caméra infrarouge Full HD, quatre microphones et un système de refroidissement avancé appelé « IceCool Pro ». Il existe également une gamme impressionnante de ports, avec 2x Thunderbolt 4 USB-C, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, un lecteur de carte SD et une prise audio 3,5 mm.

Ces fonctionnalités supplémentaires signifient que le ProArt Studiobook 16 3D OLED est susceptible d’être plus cher, bien que nous n’ayons pas encore de prix pour lui ou le Vivobook Pro 16X 3D OLED. Les versions non 3D du ProArt Studiobook 16 et du Vivobook Pro 16X devraient être légèrement plus abordables, bien qu’elles conservent toutes les autres fonctionnalités premium de l’appareil.

Asus dit que les nouveaux appareils arriveront au Royaume-Uni à un moment donné au troisième trimestre de 2023 (juillet-septembre), alors attendez-vous à une disponibilité similaire ailleurs.

