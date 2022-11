Asus dévoile le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Asus a dévoilé sa série ROG Phone 6 avec le Snapdragon 8+ Gen 1 en juillet avant de sortir une version Dimensity 9000+ dans la série ROG Phone 6D en octobre. Plus tard, nous avons eu un ROG Phone 6 Batman Edition à thème spécial et maintenant Asus collabore avec Blizzard Entertainment sur un Diablo Immortal Edition ROG Phone 6.









Boîte et accessoires Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Le Diablo Immortal ROG Phone 6 apporte un logo exclusif Aura RGB avec des graphismes Diablo Immortal et une finition semi-mate Hellfire Red à l’arrière. Asus a étendu la personnalisation au logiciel où vous obtenez un thème Diablo exclusif, des icônes, des animations et des effets sonores. Le téléphone est livré avec le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1.









Asus ROG Phone 6 Diablo Édition Immortelle

Le ROG Phone 6 Diablo Immortal est livré dans une boîte spéciale qui ressemble au Horadic Cube, qui devrait être familier aux fans de la série. À l’intérieur se trouve une petite boîte rouge en forme d’objet légendaire du jeu – le fragment Worldstone. Il y a un défilement de carte spécial du monde du Sanctuaire ainsi qu’une torche lumineuse King Fahir. Les acheteurs reçoivent également un pare-chocs Shield Blessing Aero Case en édition limitée et un outil spécial d’éjection de carte SIM avec l’emblème Diablo.









Accessoires ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition sera disponible à partir de demain 18 novembre sur la boutique en ligne Asus et chez les revendeurs partenaires. Les prix seront confirmés lors de l’ouverture des précommandes.