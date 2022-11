Asus dévoile le calendrier des mises à jour d’Android 13 : Zenfone 9 d’abord, puis 8, puis ROG Phones

Asus a annoncé un programme bêta Android 13 pour le Zenfone 9 en août et le téléphone est presque prêt à recevoir la version stable – la société vient d’annoncer son plan de déploiement officiel d’Android 13 pour ce téléphone et plusieurs autres. C’est relativement court, surtout du côté de Zenfone, mais Asus ne promet que deux mises à jour majeures et certaines ont déjà épuisé les leurs.

Voici la chronologie officielle, pour les Zenfones à gauche et pour les ROG Phones à droite :









Plan de déploiement d’Android 13 d’Asus : série Zenfone • série ROG

L’Asus Zenfone 9 recevra la mise à jour en décembre, l’Asus Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip la recevront en janvier. La série 8 a été lancée l’année dernière avec Android 11 et a été mise à jour vers Android 12 en décembre, ce devrait être leur deuxième et dernière version majeure du système d’exploitation. Les Zenfone 7 et 7 Pro ont été lancés mi-2020 avec Android 10 et sont passés à la version 12 (et ne sont pas sur la liste depuis la 13).

En ce qui concerne la République des joueurs, les premiers en ligne sont le ROG Phone 6D / 6D Ultimate alimenté par Dimensity 9000+ et les ROG Phone 6 et 6 Pro basés sur Snapdragon 8+ Gen 1 – ils peuvent s’attendre à Android 13 au cours des trois premiers mois de 2023 La série ROG Phone 5/5s l’obtiendra au deuxième trimestre.

Le ROG Phone 5/5s a été lancé avec Android 11 et a été mis à jour à 12, donc cela devrait être la fin du chemin pour eux. Les modèles ROG Phone 3 lancés avec Android 10, ont été mis à jour vers 11 et 12 et ne continueront pas vers 13.

Notez que le déploiement sera progressif, les utilisateurs de Zenfone 9 ne doivent donc pas s’attendre à ce que la mise à jour arrive le 1er décembre. De plus, il peut y avoir des retards imprévus.

Source 1 | Source 2 | Passant par