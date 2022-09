Asus détaille ses ROG Phone 6D et 6D Ultimate dans des vidéos promo

La série Asus ROG Phone 6D est désormais officielle et le compte ROG Global a publié plusieurs vidéos pour les téléphones nouvellement annoncés.

La première vidéo détaille la conception et les spécifications de la nouvelle série ROG Phone 6D avec quelques CGI astucieux. Le ROG Phone 6D Ultimate a l’écran couleur ROG Vision à l’arrière tandis que le ROG Phone 6D standard se contente d’un logo éclairé par LED RVB. Les deux téléphones sont équipés du chipset phare Dimensity 9000+ de MediaTek

La vidéo montre également l’accessoire de refroidissement AeroActive Portal en option, une batterie de 6 000 mAh, un écran AMOLED Samsung 165 Hz et des boutons capacitifs AirTrigger 6.

Asus a également partagé une vidéo de déballage officielle pour le ROG Phone 6D Ultimate. L’appareil est livré avec l’accessoire AeroActive Cooler 6 qui peut se fixer à l’arrière du téléphone et aider à contrôler les thermiques. Asus intègre toujours un chargeur de 65 W et un câble USB-C tressé dans la boîte.

L’édition ultime ROG Phone 6D est livrée avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et arbore également l’écran ROG Vision PMOLED à l’arrière. Une autre fonctionnalité intéressante présentée dans la vidéo est le portail AeroActive qui fournit un chemin direct vers les composants de refroidissement internes du téléphone qui, lorsqu’il est combiné avec l’ActiveCooler 6, donne un accès direct aux ventilateurs de refroidissement.

La troisième nouvelle vidéo est un déballage du ROG Phone 6 Batman Edition – celui-ci a été réalisé en collaboration avec DC Comics et est basé sur le ROG Phone 6 pour les États-Unis et le Canada, tandis que d’autres régions comme l’Europe recevront le ROG alimenté par Immensity 9000+. Téléphone 6D.

Le téléphone est livré avec un étui de transport Batman à coque rigide avec un Batman Aero Case, une broche d’éjection Batman SIM et un projecteur de signal de chauve-souris à LED qui vous permet de projeter le célèbre signal de chauve-souris sur n’importe quelle surface. Vous obtenez également l’adaptateur de charge 65W et le câble USB-C tressé. L’arrière du téléphone abrite un logo Aura RGB Batman tandis que le côté logiciel a des thèmes Batman personnalisés, des fonds d’écran animés, des animations de charge et des options d’affichage permanent (AOD).