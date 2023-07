Asus confirme que ROG Ally SD a des problèmes de lecteur de carte

L’Asus ROG Ally est l’entrée de la société sur le marché des appareils de jeu portables, affrontant le Steam Deck de Valve et le G-Cloud de Logitech. Mais les propriétaires de l’appareil d’Asus se plaignent de problèmes avec les cartes SD, et la société a maintenant confirmé que l’Ally a un problème avec son lecteur de carte SD.

« Après confirmation des tests internes, dans certaines conditions de stress thermique, le lecteur de carte SD peut mal fonctionner », a déclaré lundi un responsable de la communauté de l’entreprise sur le Babillard ROG. Asus publiera une mise à jour pour ajuster la vitesse du ventilateur de l’Ally afin de l’aider à se refroidir, tout en minimisant le bruit du ventilateur.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur de carte SD sur le ROG Ally, vous pouvez contacter Asus pour renvoyer l’appareil pour inspection.

Sorti en mai, le ROG Ally est un appareil Windows 11 avec une résolution plus élevée et un écran plus rapide que le Steam Deck. Il est également venu à un prix plus élevé de 700 $. L’examen de l’Ally par CNET indique qu’il bat le Steam Deck dans de nombreuses catégories, mais qu’il n’a pas la même facilité d’utilisation ni de meilleurs contrôles.