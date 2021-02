Asus confirme le surnom de ROG Phone 5 alors qu’il célèbre le partenariat avec Tencent

La ligne ROG Phone d’Asus s’est imposée comme le leader du monde des téléphones de jeu et après plusieurs fuites et listes, nous obtenons enfin la confirmation officielle du nom du prochain modèle ROG. Comme prévu, Asus sautera le numéro 4 qui tient un mauvais hommage à travers l’Asie et lancera à la place le ROG Phone 5 vers la fin du mois prochain, comme l’a révélé une affiche teaser.





Confirmation du téléphone ROG 5

Le nom du ROG Phone 5 a été confirmé dans un article de Weibo qui célèbre le partenariat de trois ans entre Asus et Tencent. L’annonce elle-même indique clairement que nous verrons probablement un ROG Phone 5 édition Tencent.





Asus ROG Phone 5 de la certification TENAA

Le ROG Phone 5 devrait arriver avec le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. On parle d’une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge de 65 W et d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Nous verrons apparemment au moins deux versions du ROG Phone 5, dont l’une arborera un petit écran sur le dos tandis que l’autre aura un dos propre.

