Asus annule l’événement Zenfone 8 de demain pour l’Inde, ROG Flow X13 et Zephyrus se révèlent également retardés

Asus prévoyait de faire plusieurs révélations majeures en Inde demain, mais ces plans ont été sabordés alors qu’une grande partie du pays est bloquée. L’événement était censé présenter la série Zenfone 8 et apporter plusieurs ordinateurs portables de jeu.

Cette modification des plans semble n’affecter que l’Inde, car la page dédié au lancement mondial de Zenfone 8 est toujours en cours de décompte (avec un peu plus d’une journée à l’horloge). Cet événement commence à 17h00 GMT et présentera au monde le nouveau produit phare complet d’Asus.

Ou plutôt des produits phares, des fuites détaillées ont décrit deux appareils: le Zenfone 8, un petit produit phare avec un écran de 5,92 pouces, un chipset Snapdragon 888, une caméra principale de 64 MP et une batterie de 4000 mAh avec une charge de 30 W, ainsi que le Zenfone 8 Flip, un véritable suivi du Zenfone 7 avec une triple caméra rabattable, un écran de 6,67 pouces et une batterie de 5 000 mAh, plus (bien sûr) le chipset S888.





Fuites de rendus: Asus Zenfone 8 • Asus Zenfone 8 Flip

Mis à part les téléphones Android, Asus allait présenter pas moins de quatre ordinateurs portables de jeu: le ROG Flow X13, le Zephyrus 14, le Zephyrus 15 et le Zephyrus Duo 15 SE. Ceux-ci ont été dévoilés plus tôt cette année, mais ils ne se sont pas encore rendus en Inde – l’événement de demain était censé apporter des informations sur la disponibilité et les prix. Cela peut encore arriver avec moins de fanfare.

«Bien que nous ayons été très heureux de lancer notre nouveau smartphone en même temps que le monde, la priorité absolue d’Asus India en ces temps difficiles est la sécurité de nos clients, partenaires, employés et de toutes les autres parties prenantes dans la lutte contre le virus. C’est pourquoi nous avons délibérément décidé de reporter le lancement jusqu’à ce que le scénario actuel s’améliore », a déclaré Dinesh Sharma, Business Head, Commercial PC and Smartphone, System Business Group, ASUS Inde.

«L’Inde traverse une période très difficile et notre cœur va à tous au moment de cette crise. Nous savons que les médias attendaient la nouvelle gamme ROG Flow X13 et Zephyrus, cependant, compte tenu de la situation actuelle, Asus Inde a décidé d’annuler tous les lancements PC et ROG à venir », a déclaré Arnold Su, Business Head, Consumer & Gaming PC, System Business Group, Asus Inde.

Source 1 | Source 2