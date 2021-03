Asus India a dévoilé une nouvelle série de PC tout-en-un en Inde qui comprend l’AiO V222 et l’AiO V241EA, plus haut de gamme. L’AiO V222 contient les processeurs Intel Core de 10e génération, tandis que le dernier modèle contient le processeur Intel Core de 11e génération. Selon la société basée à Taïwan, les nouveaux PC permettent aux clients de répondre à leurs besoins informatiques et de vidéoconférence en plus des besoins de consommation de contenu multimédia tels que regarder la télévision, jouer à des jeux sur console, regarder du contenu OTT, diffuser des films, etc. sur un seul appareil via le port HDMI, permettant ainsi ses doubles fonctionnalités.

En commençant par l’Asus AiO V241EA, le nouveau PC Asus arbore un écran Full-HD NanoEdge de 23,8 pouces avec un design de lunette physique de 2 mm qui donne un rapport écran / corps de 88%. L’écran NanoEdge IPS offre une expérience de visualisation large de 178 degrés. Sous le capot, il contient jusqu’à un processeur Intel Core i7 1165G7 de 11e génération associé au processeur graphique Intel Iris Xe, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage SSD PCI-E. Les utilisateurs peuvent également opter pour le modèle contenant le DVD-ROM. Il existe un appareil photo de 1 mégapixel pour permettre les appels vidéo et deux haut-parleurs pour l’audio. Les options de connectivité de l’Asus AiO V241EA incluent le Wi-Fi double bande, un réseau local avec prise en charge de la vitesse de 1000 Mbps, quatre ports USB 3.2 et un seul port HDMI. Le PC tout-en-un est disponible dans les couleurs Black-Gold et White-Slive et pèse 5,4 kg. Son prix en Inde commence à Rs 61 990.

D’autre part, l’Asus AiO V222 dispose d’un écran Full HD 22 pouces sans cadre relativement plus petit avec un rapport écran / corps de 87%. Il est également livré avec le système de haut-parleurs bass-reflex Asus SonicMaster et une caméra HD pour les appels vidéo. Sous le capot, il contient jusqu’à un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération associé au GPU Nvidia GeForce MX110, jusqu’à 12 Go de RAM DDR4 + 1 To de stockage SSD. L’Asus AiO V222 est préinstallé avec Windows 10, y compris la reconnaissance vocale Cortana. Ses options de connectivité comprennent un port HDMI, quatre ports USB 3.2, une connexion Wi-Fi double bande et Bluetooth v5. Son prix en Inde commence à Rs 25 990.