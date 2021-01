Le CES est entièrement numérique cette année en raison de la pandémie, nous devrons donc nous enthousiasmer pour les nouveaux produits dans le confort de notre foyer. Mais des appareils comme ceux-ci échouent rarement à attirer notre attention.

Lors de l’événement de la société le 13 janvier à Las Vegas, Asus a dévoilé la deuxième génération de son ZenBook Duo. Si vous n’êtes pas familier avec l’appareil d’origine, cet ordinateur portable comprend un deuxième écran de 14 pouces directement au-dessus du clavier. Elle est beaucoup plus grande que la Touch Bar des MacBook d’Apple, elle devrait donc permettre une plus grande gamme d’expériences, même si nous nous sommes demandé si c’était vraiment l’avenir des ordinateurs portables dans notre examen du modèle Pro d’origine.

Alors, qu’est-ce qui a changé pour 2021? En bref, pas un montant énorme, bien que la conception existante soit le seul argument de vente de ces appareils. La différence la plus notable est une nouvelle conception de charnière, qui soulève le ScreenPad Plus secondaire à un angle de 7 degrés et signifie que presque tout l’appareil est hors du bureau. Asus dit que cela augmente le flux d’air jusqu’à 49%, ainsi que l’inclinaison du clavier dans un angle plus naturel pour la saisie. L’agencement compact prend un certain temps pour s’y habituer, avec un trackpad très étroit et aucun espace pour reposer vos paumes.

Cela signifie que vous aurez probablement besoin d’une souris séparée pour tirer le meilleur parti du ZenBook Duo, qui peut être connecté via Bluetooth 5.0 ou via les ports USB-A ou USB-C. Ces deux derniers sont compatibles Thunderbolt 4 et peuvent être utilisés pour la charge et le transfert de données. Il y a aussi une prise HDMI pleine grandeur, une prise casque 3,5 mm et un lecteur de carte microSD à bord.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un ordinateur portable début 2021, le nouveau ZenBook Duo est équipé des processeurs Intel de 11e génération « Tiger Lake ». Plus précisément, vous avez le choix entre un Core i5-1135G7 et un Core i7-1165G7, qui se combinent avec jusqu’à 32 Go de RAM et un maximum de 1 To de stockage SSD. Des graphiques intégrés Iris Xe sont disponibles sur la plupart des modèles, mais des configurations plus coûteuses ont également la possibilité d’utiliser le GPU GeForce MX450 de Nvidia.

Le ZenBook Duo est livré avec un écran principal Full HD de 14 pouces ou 15 pouces, avec le ScreenPad Plus 12,6 pouces avec une résolution de 1920×580. Ni OLED ni 4K, comme c’est le cas sur le Duo Pro d’origine, mais il n’est pas surprenant qu’Asus ait réservé ces fonctionnalités pour son appareil à double écran le plus cher. Ce que vous obtenez, ce sont de minuscules cadres, donnant à l’appareil un impressionnant rapport écran / corps de 93%.







Image: Asus



Asus n’a cité que des chiffres de batterie pour le modèle 14 pouces, la cellule 70Wh devant durer jusqu’à 17 heures sur une seule charge. Malgré la conception à double écran, il reste incroyablement léger à seulement 1,6 kg.

Comme c’était le cas avec le modèle d’origine, vous aurez besoin de poches profondes. Le ZenBook Duo de deuxième génération débutera à 1499 £ lorsqu’il sera disponible au Royaume-Uni à partir de février, le i7 étant beaucoup plus cher. Cela pourrait signifier que le Duo manque d’attrait, mais pour le pur facteur wow, cet appareil est difficile à battre.

Cependant, le Duo était loin d’être le seul ordinateur portable Asus lancé au CES 2021. Outre trois nouveaux ajouts à la gamme ROG, la société a également révélé un ordinateur portable de jeu plus abordable dans le TUF Gaming Dash F15. Il a également été mis à niveau vers les processeurs Intel de 11e génération, tandis que le châssis en aluminium a été repensé, avec un tout nouveau logo TUF au premier plan. Cela a clairement eu un effet – le F15 est nettement plus fin et plus léger que les précédents ordinateurs portables de jeu de 15 pouces, tout en maintenant des normes de ténacité de niveau militaire.







Image: Asus



L’écran Full HD 144Hz des générations précédentes reste, mais il est également rejoint par une nouvelle option 240Hz dans la même résolution. Son temps de réponse de 3 ms et sa couverture complète de la gamme de couleurs sRGB en font une excellente option pour les joueurs. Ailleurs, vous obtenez également un GPU Nvidia de nouvelle génération, jusqu’à 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Il existe également une batterie de 76 Wh et un système de refroidissement autonettoyant.

Asus est déjà en tête de notre meilleur classement des ordinateurs portables de jeu, mais l’un des nouveaux ajouts sera-t-il assez bon pour être inclus? Et le ZenBook Duo peut-il rivaliser avec des options plus traditionnelles dans notre meilleur tableau d’ordinateurs portables? Seul le temps nous le dira.